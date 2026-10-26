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Diletta Leotta verso la Rai: ospitate ad Affari Tuoi e nello show di Sal Da Vinci, spunta l'ipotesi Ballando con le Stelle
La conduttrice siciliana pronta a nuove sfide televisive, tra indiscrezioni e importanti cambiamenti professionali
Nuove prospettive televisive per Diletta Leotta. La conduttrice siciliana, nota soprattutto per il suo lavoro nell’informazione sportiva su DAZN, potrebbe presto ampliare il proprio percorso professionale nel mondo dell’intrattenimento generalista. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, sarebbero in corso contatti con la Rai per una possibile collaborazione.
Le possibili apparizioni su Rai 1
L’avvicinamento al servizio pubblico potrebbe iniziare con alcune ospitate, prima di valutare eventuali progetti più strutturati sulla rete ammiraglia. Tra le trasmissioni citate figurano Meravigliosamente, il nuovo show di Sal Da Vinci, e una puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino.
Per il momento si tratta di anticipazioni giornalistiche: non risultano annunci ufficiali relativi alla partecipazione della conduttrice ai programmi indicati.
L’ipotesi Ballando con le Stelle
Sul tavolo ci sarebbe anche una possibile presenza come “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle. L’ipotesi arriva dopo che, sempre secondo Chi, Diletta Leotta avrebbe rinunciato all’ultimo momento alla possibilità di partecipare al programma come concorrente.
Il cambiamento nella gestione professionale
Le novità riguarderebbero anche il fronte professionale. Dopo molti anni, Diletta Leotta avrebbe concluso il rapporto con la storica agenzia MnComm di Umberto Chiaramonte, scegliendo di affidarsi a Vivo Concerti, società guidata da Clemente Zard. Un passaggio che potrebbe accompagnare una maggiore attenzione ai progetti di intrattenimento, dopo il recente approdo anche su Paramount+.
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