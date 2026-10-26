Elettra Lamborghini, problemi di salute: «Da mesi sto male, la situazione peggiora»

La cantante si confida sui social e racconta le difficoltà fisiche ed emotive che stanno condizionando la sua vita privata e professionale

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulle proprie condizioni di salute. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, la cantante ha spiegato di convivere da mesi con problemi fisici che, a suo dire, stanno peggiorando e influenzano anche il suo umore.

«Molti di voi hanno notato che sono molto meno “spumeggiante” rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi... Ma sì, purtroppo da qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare».

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Il cambiamento non era passato inosservato ai fan, anche durante i recenti impegni televisivi, tra cui la partecipazione come giudice a Tale e Quale Show, accanto ad Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

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Le difficoltà e gli impegni di lavoro

La cantante ha spiegato che il malessere non riguarda soltanto il fisico: «Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente... sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di cammuffarlo».

Nonostante le difficoltà, Lamborghini vorrebbe rispettare gli appuntamenti già fissati, pur valutando la possibilità di fermarsi: «Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi) ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile… Non entro nei dettagli».

I sintomi raccontati sui social

Tra i disturbi riferiti figurano gastrite, mal di testa e crampi addominali. Elettra Lamborghini ha raccontato anche di avvertire una particolare sensazione al risveglio e di aver iniziato ad annotare in un diario i giorni in cui sta male e i sintomi che si presentano. «Perché sto avendo una situazione assurda», ha spiegato. La cantante non ha comunicato una diagnosi né precisato le cause dei problemi, scegliendo di mantenere riservati gli aspetti più personali della vicenda.

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Il messaggio ai fan

Nel ringraziare i follower per l’affetto e la preoccupazione, Elettra Lamborghini ha condiviso anche una riflessione: «Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro».

Per il momento l’artista intende affrontare la situazione con discrezione e provare a conciliare la salute con gli impegni professionali, senza escludere eventuali cambiamenti al calendario di lavoro.