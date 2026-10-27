Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy aspettano il primo figlio: l'annuncio sui social

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Un compleanno che si trasforma nell’annuncio più emozionante: Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy aspettano il loro primo figlio. La notizia è arrivata attraverso una dedica pubblicata sui social in occasione del compleanno del calciatore, oggi al Genoa. Un messaggio firmato “stewel92”, nel quale la gioia per la nuova vita in arrivo prende il posto di qualsiasi regalo.

«Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare. Auguri PAPI. Ti aspettiamo amore della nostra vita!» si legge nel messaggio, accompagnato da cuori ed emoji commosse. Poche parole che raccontano l’attesa e aprono un nuovo capitolo per i due neosposi.

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Un amore nato nel 2020, lontano dai riflettori

La storia tra Ludovica Pagani, influencer, conduttrice e dj bergamasca, e Stephan El Shaarawy è cominciata nel 2020. Fin dall’inizio entrambi hanno scelto di proteggere la relazione, evitando di trasformare ogni momento privato in un contenuto social. Soltanto nel 2023 sono arrivate conferme più esplicite: dopo un gol del calciatore con la Roma, lei gli dedicò un semplice «Il migliore», accompagnato da un cuore.

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Tra impegni professionali, trasferte e vita quotidiana, il rapporto è cresciuto con discrezione. La stessa Pagani ha spiegato in passato la scelta di condividere soltanto alcuni momenti: «Le storie d’amore vanno protette».

La proposta romantica sul lago di Garda

Il grande passo è arrivato il 12 ottobre 2025. El Shaarawy ha chiesto alla compagna di sposarlo durante una serata romantica sul lago di Garda, in un luogo speciale per la loro storia: quello della prima cena ufficiale. Candele, musica dal vivo e un anello hanno fatto da cornice alla proposta. Pagani ha raccontato di aver reagito, tra emozione e incredulità, chiedendo «Ma sei sicuro?», prima di pronunciare il suo sì.

Dal rito civile alla festa a Villa Aldobrandini

Il 27 maggio 2026 i due si sono sposati con rito civile a Roma, nella suggestiva cornice di Santa Maria in Tempulo, una chiesa sconsacrata nei pressi delle Terme di Caracalla. Una cerimonia raccolta, alla presenza degli affetti più stretti, seguita il 27 giugno da una grande festa a Villa Aldobrandini, a Frascati.

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Per il ricevimento, tra abiti eleganti, fiori e ospiti del mondo dello spettacolo, la coppia ha voluto anche dare spazio alla solidarietà: al posto dei tradizionali regali di nozze ha promosso il sostegno a un progetto di supporto psicologico per bambini in cura oncologica e per le loro famiglie, insieme all’Associazione Andrea Tudisco.

Ora l’attesa più bella

A pochi mesi dal matrimonio arriva dunque una notizia destinata a cambiare la vita della coppia. Il messaggio di compleanno, con quel tenero «Auguri PAPI», annuncia l’inizio di una nuova avventura: per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy, dopo sei anni d’amore e il sì pronunciato davanti a familiari e amici, è il momento di prepararsi a diventare genitori.