Ultimo e Sfera Ebbasta insieme a New York: in arrivo un possibile featuring?

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Ultimo e Sfera Ebbasta a New York. Secondo quanto emerso sui social, i due artisti avrebbero trascorso una domenica a pranzo insieme nella città statunitense, in compagnia di Sabino Curcio. L’italo-americano, co-fondatore e co-conduttore del podcast Growing up italian, ha pubblicato un post con gli artisti sul suo profilo Instagram, e in poche ore i fan si sono sbizzarriti sulle ipotesi di questo incontro poco convenzionale.

I fan sognano un duetto: le ipotesi sui social

L'immagine, ovviamente, ha sorpreso i fan, soprattutto per la distanza tra i rispettivi stili musicali. Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, è conosciuto per le sue ballate romantiche e i testi profondamente emotivi, mentre Gionata Boschetti, conosciuto da tutti come Sfera Ebbasta, è uno dei principali protagonisti della scena trap e urban italiana. Due mondi, dunque, apparentemente lontani che, proprio per le loro differenze, potrebbero dare vita a un esperimento musicale originale.

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Tra le supposizioni più diffuse, un possibile featuring tra i due artisti. C’è poi chi, invece, ritiene che l'incontro sia stato semplicemente un'occasione per conoscersi meglio e trascorrere del tempo insieme.

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Tra le ipotesi circolate, inoltre, c'è anche quella secondo cui sarebbe stato proprio Ultimo a cercare un contatto con il rapper, magari dopo aver apprezzato il lato più introspettivo di alcuni suoi brani, come Lontano, brano protagonista dell’album ‘’Effetto notte’’, inciso dal rapper nel 2023.

Si tratta, tuttavia, di semplici congetture prive di conferme ufficiali.

Una collaborazione musicale? Per ora nessuna conferma

Al momento, nessuno dei due artisti ha annunciato progetti discografici comuni. Non ci sono quindi elementi concreti per affermare che l'incontro newyorkese sia legato alla realizzazione di un nuovo singolo.

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La loro presenza nella Grande Mela, inoltre, sarebbe legata a motivi privati: Sfera Ebbasta è volato negli Stati Uniti come invitato all'esclusivo party privato per il 40° compleanno di Drake a Casa Cipriani. Mentre Ultimo si trova spesso a New York per trascorrere del tempo insieme al primogenito Enea, e alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, con cui condivide un appartamento a Manhattan.

Nonostante la mancanza di conferme, resta però, la curiosità per un possibile duetto che unirebbe la sensibilità melodica di Ultimo alle sonorità urban di Sfera Ebbasta, dando vita a una collaborazione certamente insolita e al tempo stesso innovativa nel panorama musicale italiano.

Per ora, l'unica certezza è la fotografia che li ritrae insieme. Dunque per scoprire se dietro quello scatto si nasconda qualcosa di più, bisognerà aspettare eventuali annunci da parte dei due artisti.