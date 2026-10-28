Barbara D'Urso verso la conduzione di Domenica In: potrebbe raccogliere l'eredità di Mara Venier

Pubblicità

Il futuro di Domenica In potrebbe riservare una sorpresa: tra i nomi circolati per raccogliere l’eredità di Mara Venier spunta quello di Barbara D’Urso. Al momento si tratta di indiscrezioni, non di una scelta ufficializzata dalla Rai, ma l’ipotesi ha già acceso la curiosità del pubblico.

Dopo il burrascoso addio a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata sotto i riflettori grazie a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle. Un’esperienza che ha segnato una nuova fase del suo percorso professionale e riavvicinato la presentatrice al pubblico televisivo.

Pubblicità

Pubblicità

Mara Venier e l’ipotesi dell’addio

A riaprire il dibattito sulla conduzione del contenitore domenicale è stata Mara Venier, che al settimanale Chi ha dichiarato: «Questa sarà l’ultima volta che conduco Domenica In». E ha aggiunto: «Qualcuno non ci crede, lo posso capire... Ma già l’anno scorso stavo andando via».

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Parole che hanno alimentato le ipotesi sulla successione. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv, negli ambienti Rai sarebbe considerata anche la candidatura di Barbara D’Urso, legata a Mara Venier da un rapporto di amicizia. L’accoglienza riservatale durante una recente ospitata a Domenica In viene letta come un segnale di stima reciproca, non come una conferma di un passaggio di consegne.

La possibile successione e il nome di Alberto Matano

Sempre secondo le indiscrezioni rilanciate da DiPiùTv, Barbara D’Urso avrebbe il profilo adatto a guidare il programma. La scelta, tuttavia, resta tutta da definire: tra i possibili successori di Mara Venier è stato indicato in passato anche Alberto Matano, volto della Rai e presenza fissa a Ballando con le stelle.

La questione, dunque, rimane aperta. Nessuna nomina è stata annunciata e non è ancora possibile stabilire chi condurrà la prossima edizione della trasmissione.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il nuovo progetto su YouTube e la voglia di tornare

Nel frattempo Barbara D’Urso ha avviato su YouTube Storie incredibili, un format prodotto personalmente, continuando a coltivare il rapporto con il proprio pubblico in attesa di nuove opportunità televisive.

Come riportato da Nuovo Tv, la conduttrice ha spiegato: «Voglio tornare a fare il mio lavoro perché voglio parlare con la gente, voglio continuare le mie battaglie e mi dispiace non poterlo fare, per questo ho aperto il mio canale».

Ha inoltre respinto l’idea che le sue scelte professionali siano dettate soltanto da motivazioni economiche: «Mi dà fastidio quando vogliono farmi passare per quella che accetta per soldi per diventare ricca. Nel caso della giurata, la Rai mi ha chiamato 10 giorni prima dicendomi che il budget era bassissimo e io ho detto subito di sì».

Tra progetti autonomi e voci su un possibile ritorno stabile in Rai, Barbara D’Urso guarda dunque alla prossima sfida. Per sapere se sarà davvero Domenica In bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.