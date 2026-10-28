Mercoledì 28 ottobre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Social Network

Italia 1, torna la maratona di Harry Potter: tutta la programmazione

Giulia Accardo 1 min di lettura
Italia 1, torna la maratona di Harry Potter: tutta la programmazione

Come ormai da tradizione, la saga completa di “Harry Potter” torna in prima serata su Italia 1

Pubblicità

La storia del piccolo maghetto, che quest’anno approda anche in una nuova veste con una serie sulla piattaforma streaming HBO Max, arriva sul piccolo schermo venerdì 6 novembre in prima serata su Italia 1 con il primo film della saga, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

I giorni da segnarsi sul calendario dovrebbero essere, pertanto, i prossimi otto venerdì, salvo eventuali cambiamenti del palinsesto.

Pubblicità
Pubblicità

Tutta la programmazione

“Harry Potter e la Pietra Filosofale” - venerdì 6 novembre

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

“Harry Potter e la Camera dei Segreti” - venerdì 13 novembre

“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” - venerdì 20 novembre

“Harry Potter e il Calice di Fuoco” - venerdì 27 novembre

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

“Harry Potter e l’Ordine della Fenice” - venerdì 4 dicembre

“Harry Potter e il Principe Mezzosangue” - venerdì 11 dicembre

“Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1” - venerdì 18 dicembre

“Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” - venerdì 25 dicembre

Pubblicità

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/28/italia-1-torna-la-maratona-di-harry-potter-tutta-la-programmazione

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.