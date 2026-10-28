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Italia 1, torna la maratona di Harry Potter: tutta la programmazione
Come ormai da tradizione, la saga completa di “Harry Potter” torna in prima serata su Italia 1
La storia del piccolo maghetto, che quest’anno approda anche in una nuova veste con una serie sulla piattaforma streaming HBO Max, arriva sul piccolo schermo venerdì 6 novembre in prima serata su Italia 1 con il primo film della saga, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.
I giorni da segnarsi sul calendario dovrebbero essere, pertanto, i prossimi otto venerdì, salvo eventuali cambiamenti del palinsesto.
Tutta la programmazione
“Harry Potter e la Pietra Filosofale” - venerdì 6 novembre
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“Harry Potter e la Camera dei Segreti” - venerdì 13 novembre
“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” - venerdì 20 novembre
“Harry Potter e il Calice di Fuoco” - venerdì 27 novembreIl gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
“Harry Potter e l’Ordine della Fenice” - venerdì 4 dicembre
“Harry Potter e il Principe Mezzosangue” - venerdì 11 dicembre
“Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1” - venerdì 18 dicembre
“Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” - venerdì 25 dicembre
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