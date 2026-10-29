“Ok, il prezzo è giusto!”, lo storico quiz torna su Canale 5: ecco chi lo condurrà

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Un grande classico della televisione italiana potrebbe tornare sul piccolo schermo. “Ok, il prezzo è giusto!” sarebbe pronto a riaffacciarsi nel palinsesto di Canale 5 durante le festività natalizie, con una novità destinata a far discutere: alla conduzione, secondo un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, ci sarebbe Ilary Blasi. Un passaggio di testimone simbolico rispetto alla storica padrona di casa, Iva Zanicchi.

La scommessa di Mediaset per il preserale

Stando alla ricostruzione del sito di Roberto D’Agostino, il programma troverebbe spazio nella fascia preserale di Canale 5 durante le strenne natalizie. La scelta arriverebbe dopo i risultati d’ascolto giudicati deludenti ottenuti da Max Giusti con “Caduta Libera” e “The Wall”. Per la rete sarebbe un ritorno a un marchio riconoscibile, capace di richiamare il pubblico affezionato ai grandi quiz televisivi.

Ilary Blasi raccoglierebbe l’eredità di Iva Zanicchi

La sorpresa più importante riguarda la possibile conduzione. Ilary Blasi sarebbe il volto scelto per rilanciare il format che, nell’immaginario collettivo, resta legato soprattutto a Iva Zanicchi. Per ora si tratta di un’indiscrezione: non risultano, nel materiale diffuso, comunicazioni ufficiali sulla conduzione o sulla data di debutto.

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Il retroscena: la Rai aveva pensato a Flavio Insinna

La vicenda avrebbe avuto anche un capitolo in casa Rai. Secondo Dagospia, Rai 1 sarebbe stata vicina a un accordo con Fremantle per riportare in onda il gioco, in prima serata o nella fascia access, affidandolo a Flavio Insinna. Mediaset sarebbe poi intervenuta per assicurarsi il titolo e impedirne il passaggio alla concorrenza.

Un ritorno ancora da ufficializzare

Il possibile rilancio di “Ok, il prezzo è giusto!” si inserisce nella tendenza delle reti generaliste a riscoprire i format storici. Resta però da attendere la conferma di Mediaset, sia per la collocazione in palinsesto sia per il nome della conduttrice. Nel frattempo, l’ipotesi Ilary Blasi accende già la curiosità degli appassionati.