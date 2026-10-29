Pechino Express 2027, svelati cast e rotta: da Rocco Siffredi a Elisabetta Gregoraci, viaggio in Sud America

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Dal deserto cileno alle cascate di Iguazù, fino a Rio de Janeiro: Pechino Express cambia continente e si prepara a una nuova avventura in Sud America. Sono stati annunciati il percorso e i protagonisti dell’edizione 2027 dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

A guidare la spedizione sarà ancora Costantino della Gherardesca. Dieci coppie affronteranno «La rotta dei due Oceani», un viaggio da ovest a est attraverso Cile, Argentina e Brasile, dall’Oceano Pacifico all’Atlantico.

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Le dieci coppie in gara

Tra i concorrenti spiccano Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi, ex modella ungherese eletta Miss Ungheria nel 1990. In gara anche Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste unite da una lunga amicizia, e il duo musicale Benji e Fede.

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Dal mondo dei social arrivano Alessia Lanza e Andrea Fratino, mentre lo sport sarà rappresentato da Andrew Howe, vicecampione mondiale e campione europeo di salto in lungo, e Tommaso Marino, ex cestista professionista e voce del basket italiano.

Spazio anche alla musica con Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti della band Bambole di Pezza. Angela «Bella Fisica» Lin gareggerà con il figlio Alessandro Zhu; Danilo da Fiumicino farà coppia con Alessandro Pieravanti, entrambi conosciuti nel mondo dei podcast.

Completano il cast Riccardo De Marco, detto DeNa, e Maria Bosco, nota come MeriBì, divulgatori di Geopop, rispettivamente chimico e laureata in matematica e ingegneria matematica; infine le sorelle Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci.

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Dal Pacifico all’Atlantico: il percorso sudamericano

La nuova rotta partirà dal Cile, tra paesaggi desertici e le alture delle Ande, per proseguire nelle pianure argentine e raggiungere le spettacolari cascate di Iguazù, al confine tra Argentina e Brasile.

Il viaggio continuerà nel Pantanal brasiliano, attraversando territori legati alla storia delle miniere d’oro, fino all’arrivo a Rio de Janeiro, sulla costa atlantica.

Una sfida tra paesaggi e culture diverse

Per i viaggiatori sarà una prova impegnativa, segnata da grandi distanze, ambienti naturali molto differenti e tradizioni locali tutte da scoprire. Il passaggio dal Pacifico all’Atlantico promette di essere uno degli elementi distintivi della stagione, che porterà il pubblico in territori diversi da quelli esplorati nelle edizioni più recenti.