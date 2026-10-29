X Factor 2026, stasera il secondo Live Show: le assegnazioni dei brani e un ospite speciale

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La sfida di X Factor 2026 riparte da zero. Dopo un debutto ricco di sorprese, segnato dall’eliminazione di Alice Fregoso e dal ballottaggio tra i due X Pass di Giorgia che ha riportato in gara Teo Bok, giovedì 29 ottobre alle 21.15 torna su Sky e in streaming su NOW il secondo Live Show del talent. I quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si presentano tutti con tre artisti ancora in gara.

A condurre la serata dall’X Factor Arena sarà Giorgia . I dodici concorrenti si esibiranno in due manche: i meno votati di ciascuna finiranno al ballottaggio. Saranno quindi i giudici a decidere chi eliminare. Se uno dei due artisti riceverà almeno tre voti contrari, lascerà la competizione; in caso di parità, si passerà al Tilt, con 200 secondi di televoto decisivi.

Le assegnazioni di Francesco Gabbani

Giacomo Calò proporrà un mashup di “Diavolo in me” e “X colpa di chi?” di Zucchero. Agli Scraffs è stata affidata “Charlie fa surf” dei Baustelle, mentre Teo Bok, entrato nella squadra dopo il ballottaggio degli Škoda X Pass, interpreterà “I Wish” di Stevie Wonder.

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Le scelte di Irama

Per Le Distanze arriva “New York, New York”, brano interpretato da Liza Minnelli per l’omonimo film di Martin Scorsese. Lenanie si misurerà con “C’è tempo” di Ivano Fossati, mentre Patrizia porterà sul palco “UNETHICAL” della cantautrice Faouzia.

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Le canzoni della squadra di Jake La Furia

Alex Fontana canterà “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead. Per ALÌA la scelta è ricaduta su “Hola (I Say)” di Marco Mengoni con Tom Walker. Veronica affronterà invece “Total Eclipse of the Heart”, celebre successo di Bonnie Tyler.

Le assegnazioni di Paola Iezzi

camilla interpreterà “As the World Caves In” di Matt Maltese. I Mad-Dog proporranno “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel nella versione dei Lemonheads. A Manu è stata affidata “I romantici”, recente brano di Tommaso Paradiso.

MEEK ospite internazionale del secondo Live

A impreziosire la puntata sarà MEEK, progetto pop della cantante, autrice e produttrice inglese Georgia Meek. Con il suo stile tra pop punk, glam e sonorità irriverenti, l’artista ha raggiunto 70 milioni di stream e milioni di visualizzazioni su YouTube. Il singolo “Fabulous” ha raccolto 16 milioni di stream e ha conquistato per sei settimane consecutive il primo posto della classifica italiana dell’airplay internazionale.

Dove vedere X Factor e l’Ante Factor

L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky e NOW, con disponibilità anche on demand e su Sky Go. Le puntate vengono trasmesse in chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo. Prima dello show, Mariasole Pollio condurrà dal backstage l’Ante Factor, raccogliendo le emozioni e le impressioni di concorrenti, giudici e ospiti.