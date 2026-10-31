Sabato 31 ottobre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Social Network

Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Lei sarebbe un'ex tentatrice di Temptation Island

Annalisa Accardo 1 min di lettura
Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Lei sarebbe un'ex tentatrice di Temptation Island
Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, il conduttore avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia
Pubblicità

Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis avrebbe voltato pagina anche sul piano sentimentale. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale il popolare conduttore avrebbe iniziato una nuova relazione con una donna già apparsa in televisione.

L’indiscrezione sulla nuova compagna

La presunta nuova fiamma avrebbe partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Parpiglia ne ha parlato nella sua newsletter, senza però svelarne l’identità.

Pubblicità
Pubblicità

«Chi è la fortunata? Paolo Bonolis ha trovato l’amore nell’ambiente Fascino. Sicuramente penserete che sia successo negli studi di Tú sì que vales. E invece, no. Lei è una tentatrice di Temptation Island».

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

«Innamoratissimo» e pronto a ripartire

Stando al racconto del giornalista, Bonolis sarebbe «innamoratissimo». La nuova conoscenza avrebbe portato entusiasmo nella sua vita, tanto da descriverlo come «un uomo diverso, con voglia di godersi la vita, riprendersela e di ripartire».

Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni: né il conduttore né la donna indicata nel racconto hanno confermato pubblicamente la presunta relazione.

La vita privata dopo Sonia Bruganelli

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata resa pubblica nel 2023. Da allora il presentatore ha mantenuto un profilo riservato sulla propria vita sentimentale. Il riferimento all’ambiente Fascino ha inoltre alimentato le ipotesi su un possibile ruolo di Maria De Filippi nell’incontro, ma non emergono conferme su questa ricostruzione.

Resta dunque il mistero sull’identità della presunta nuova compagna. Per sapere se l’indiscrezione troverà conferma bisognerà attendere eventuali dichiarazioni dei protagonisti.

Pubblicità

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/31/paolo-bonolis-ha-un-nuovo-amore-lei-sarebbe-un-ex-tentatrice-di-temptation-island

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.