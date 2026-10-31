Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Lei sarebbe un'ex tentatrice di Temptation Island

Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, il conduttore avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia

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Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis avrebbe voltato pagina anche sul piano sentimentale. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale il popolare conduttore avrebbe iniziato una nuova relazione con una donna già apparsa in televisione.

L’indiscrezione sulla nuova compagna

La presunta nuova fiamma avrebbe partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Parpiglia ne ha parlato nella sua newsletter, senza però svelarne l’identità.

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«Chi è la fortunata? Paolo Bonolis ha trovato l’amore nell’ambiente Fascino. Sicuramente penserete che sia successo negli studi di Tú sì que vales. E invece, no. Lei è una tentatrice di Temptation Island».

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«Innamoratissimo» e pronto a ripartire

Stando al racconto del giornalista, Bonolis sarebbe «innamoratissimo». La nuova conoscenza avrebbe portato entusiasmo nella sua vita, tanto da descriverlo come «un uomo diverso, con voglia di godersi la vita, riprendersela e di ripartire».

Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni: né il conduttore né la donna indicata nel racconto hanno confermato pubblicamente la presunta relazione.

La vita privata dopo Sonia Bruganelli

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata resa pubblica nel 2023. Da allora il presentatore ha mantenuto un profilo riservato sulla propria vita sentimentale. Il riferimento all’ambiente Fascino ha inoltre alimentato le ipotesi su un possibile ruolo di Maria De Filippi nell’incontro, ma non emergono conferme su questa ricostruzione.

Resta dunque il mistero sull’identità della presunta nuova compagna. Per sapere se l’indiscrezione troverà conferma bisognerà attendere eventuali dichiarazioni dei protagonisti.