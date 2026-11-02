Mirko Brunetti si sposa, laproposta di matrimonio a Silvia Ghio: «Ha detto sì». Il video emoziona i fan

Dopo la turbolenta storia con Perla Vatiero e il percorso nei reality, l’ex gieffino ha ritrovato l’amore e si prepara a una nuova vita.

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Dalle telecamere dei reality a una promessa per tutta la vita. Mirko Brunetti ha chiesto alla fidanzata Silvia Ghio di sposarlo, condividendo sui social un video del momento e una dedica romantica: «Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre. P. S: Ha detto sì». Una nuova pagina per l’ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, la cui vita sentimentale è stata a lungo al centro dell’attenzione del pubblico.

La proposta di matrimonio a Silvia Ghio

L’annuncio è arrivato attraverso i social, con parole che non lasciano dubbi sulla risposta della compagna. Per Mirko Brunetti e Silvia Ghio è il coronamento di un legame nato lontano dalle dinamiche televisive, durante un percorso di formazione artistica condiviso. Dopo anni in cui ogni svolta sentimentale era stata commentata davanti alle telecamere, l’ex gieffino ha scelto di raccontare direttamente ai follower questo momento.

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Temptation Island, la crisi con Perla Vatiero e l’incontro con Greta Rossetti

Il pubblico ha conosciuto Mirko Brunetti nel 2023, quando partecipò a Temptation Island insieme a Perla Vatiero. I due arrivavano al programma dopo circa cinque anni di relazione, segnati anche dalla convivenza e da difficoltà che avevano incrinato il rapporto. Nel villaggio le distanze si fecero sempre più evidenti: Perla si avvicinò al single Igor Zeetti, mentre Mirko instaurò un’intesa con la tentatrice Greta Rossetti.

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Il falò di confronto segnò la rottura. Brunetti lasciò il programma separandosi da Perla e iniziò una relazione con Greta. Anche quella storia, però, si concluse dopo pochi mesi. Sembrava la fine di un capitolo, ma il successivo ingresso nella Casa del Grande Fratello avrebbe riaperto tutto.

Grande Fratello, il triangolo e il ritorno di fiamma

Nell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello, Mirko Brunetti si ritrovò a confrontarsi con entrambe le ex compagne. Perla Vatiero entrò nella Casa nel novembre 2023 e Greta Rossetti la raggiunse a dicembre. Discussioni, chiarimenti e sentimenti mai del tutto sopiti alimentarono uno dei filoni più seguiti del reality.

Dopo la sua eliminazione, Mirko tornò nel programma per confrontarsi con Perla. Nel febbraio 2024 i due decisero di concedersi una seconda possibilità, facendo sperare i tanti sostenitori della coppia. La riconciliazione proseguì anche dopo la vittoria di Perla al reality, ma nell’agosto 2024 arrivò la separazione definitiva.

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L’incontro in accademia e una nuova vita insieme

Voltata pagina, Mirko Brunetti ha scelto di dedicarsi alla recitazione. È proprio all’Accademia di Roma che ha conosciuto Silvia Ghio, già semifinalista a Miss Italia e interessata anche lei alla carriera artistica. Nel marzo 2025 ha ufficializzato pubblicamente la relazione, chiarendo ai follower: «Con Silvia ci siamo conosciuti il primo giorno di Accademia».

La coppia ha poi condiviso un’esperienza di vita e studio a Londra. In un’intervista a Fanpage.it, Brunetti aveva raccontato di voler costruire il proprio futuro come attore e di aver trovato in Silvia una compagna con cui condividere obiettivi e quotidianità. Sul loro futuro insieme si era espresso con convinzione: «Ci sono tutte le basi e i presupposti per costruire un futuro insieme».

Dalle polemiche social al progetto di matrimonio

L’inizio della nuova relazione non era stato privo di critiche da parte di alcuni fan ancora affezionati alla coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, tuttavia, hanno continuato il loro percorso insieme, cercando di proteggere la relazione dall’esposizione mediatica. Nel dicembre 2025 avevano celebrato il primo anniversario, accompagnandolo con parole dedicate alla solidità del loro legame.

Ora la proposta di matrimonio segna un ulteriore passo. Dopo una storia d’amore raccontata tra falò, confronti televisivi e ritorni di fiamma, Mirko Brunetti sembra aver trovato con Silvia Ghio quella stabilità che aveva più volte dichiarato di cercare. Per la data delle nozze, invece, bisognerà attendere ulteriori dettagli.