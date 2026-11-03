Paolo Bonolis, ecco chi è la sua nuova fidanzata: le prime foto insieme a Londra

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Dalle prime indiscrezioni alle fotografie insieme. Dopo i rumors sulla presunta nuova relazione di Paolo Bonolis con Carola Moroni, ex volto di Temptation Island, il settimanale Chi ha paparazzato il conduttore al mercato di Covent Garden, a Londra, in compagnia della nuova compagna e di Martina, fidanzata del figlio Davide. Bonolis si trovava nella capitale britannica per assistere a un torneo di padel al quale partecipava il figlio. Le immagini, pubblicate dal settimanale, mostrerebbero un clima di familiarità, con un abbraccio tra Bonolis e Moroni.

La presenza della donna durante una trasferta condivisa con il figlio e la sua fidanzata viene interpretata dal settimanale come un segnale di una relazione ormai entrata anche nella dimensione familiare. I diretti interessati, tuttavia, non hanno rilasciato una conferma pubblica della loro storia.

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Chi è Carola Moroni

Carola Moroni è conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione a Temptation Island nel 2023. E’ laureata in Informatica e ha intrapreso un percorso professionale autonomo nel mondo digitale; in passato avrebbe anche gestito un locale a Roma.

Il settimanale riferisce che i due si sarebbero conosciuti circa un anno fa, prima di Natale, e avrebbero vissuto la frequentazione lontano dai riflettori. Fonti vicine al conduttore lo descrivono come molto innamorato.