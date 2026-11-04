Milly Carlucci contro l'intervista di Diaco a Ravagnani: «Inaccettabile quanto accaduto»

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È polemica in Rai dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, nel programma BellaMa’. A suscitare le critiche sono state soprattutto le domande sulla vita privata e sull’orientamento sessuale dell’ospite, oltre ad alcuni riferimenti al programma condotto da Milly Carlucci.

Le domande di Diaco e il riferimento a Ballando

Nel corso della conversazione, Diaco ha fatto riferimento a presunte battute sull’orientamento di Ravagnani che, secondo quanto da lui sostenuto, circolerebbero nello staff di Ballando con le Stelle. Una ricostruzione contestata nel racconto della vicenda: durante il talent, infatti, non risulterebbero pressioni pubbliche sul concorrente affinché parlasse del proprio orientamento.

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Secondo quanto riportato da Andrea Parrella su Fanpage, Milly Carlucci non avrebbe gradito né l’impostazione dell’intervista né il coinvolgimento della trasmissione da lei condotta. Sempre secondo le indiscrezioni, la produzione starebbe valutando di non inviare altri concorrenti dell’edizione in corso a BellaMa’. Al momento, tuttavia, non si tratta di una decisione ufficialmente confermata.

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La nota di Milly Carlucci e degli autori

A distanza di circa 24 ore dall’intervista è arrivata una presa di posizione pubblica firmata da Milly Carlucci e dagli autori di Ballando con le Stelle, che esprimono vicinanza ad Alberto Ravagnani.

«Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire. Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato. Milly e gli Autori di Ballando Con Le Stelle».

Possibili ripercussioni tra i programmi Rai

Pur senza nominare direttamente Pierluigi Diaco, la nota condanna quanto accaduto e ribadisce il sostegno al concorrente. Resta invece da verificare l’ipotesi di un blocco delle future partecipazioni dei protagonisti di Ballando con le Stelle a BellaMa’: se confermata, segnerebbe un ulteriore sviluppo della vicenda.