Terremoto in Rai dopo l'intervista di Diaco a Ravagnani: cosa è successo e chi ha reagito

Pubblicità

È diventata un caso televisivo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, andata in onda martedì 3 novembre 2026 su Rai 2 durante BellaMa’. L’ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, era ospite del programma per parlare della propria esperienza televisiva e del percorso seguito dopo l’addio al sacerdozio. Il confronto si è però concentrato sulla sua vita sentimentale e sessuale, provocando un acceso botta e risposta in studio e una serie di reazioni sui social, tra giornalisti, artisti e protagonisti della televisione.

Diaco ha chiesto all’ospite: «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?». Ravagnani ha risposto: «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…». Il conduttore ha poi insistito sulle eventuali esperienze intime successive all’abbandono dell’abito talare, arrivando a chiedere: «Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?». Ravagnani ha manifestato apertamente il proprio disagio: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà».

Pubblicità

Pubblicità

Il confronto si irrigidisce e viene chiamato in causa il libro

Diaco ha rivendicato la legittimità delle proprie domande sostenendo: «Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po’ le idee». Ha richiamato anche il libro in cui Ravagnani racconta la propria esperienza, domandandogli se, dopo aver reso pubblici aspetti profondi della propria storia, non dovesse aspettarsi «domande dirette al limite della maleducazione». In un altro passaggio, riportato dalla stampa, il conduttore ha contestato la reticenza dell’ospite con le parole «Non ci prendere in giro». Il confronto ha toccato anche la scelta di lasciare la vita sacerdotale e la gestione dell’immagine pubblica dell’ex prete.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel corso dell’intervista Diaco ha inoltre precisato: «Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle», aggiungendo poi che il programma del sabato sera di Rai 1 è già abbastanza popolare da non avere bisogno di promozione. Il riferimento alla trasmissione di Milly Carlucci è stato successivamente indicato tra i motivi delle tensioni sorte attorno alla puntata.

Lucarelli, Luxuria, Manzini e Madame: le prese di posizione

Tra le reazioni più articolate figura quella di Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha criticato «la violenza di questa intervista», il modo di «frugare nella sua vita» e quello che ha definito «rancore gratuito». La giornalista ha contestato anche i rilievi di Diaco sulla vocazione religiosa di Ravagnani, concludendo il suo intervento con un riferimento polemico ai rapporti tra il conduttore e Giorgia Meloni. Vladimir Luxuria ha ribadito il principio secondo cui «Non è mai un obbligo verso gli altri parlare o rispondere della propria sessualità», aggiungendo che ognuno deve poter decidere come, quando e se affrontare pubblicamente la propria sfera intima.

Francesca Manzini ha affidato a Instagram una riflessione sulla scelta dell’ex sacerdote di raccontare il passaggio dalla vocazione a una vita diversa, chiedendosi perché l’intervista dovesse spingersi fino a indagarne orientamenti e relazioni: «Lui ha tutto il diritto di custodire gelosamente la propria intimità». La cantante Madame ha reagito con il breve commento «Mamma mia poverino». Sonia Bruganelli, condividendo il filmato su X, ha scritto «Ma seriamente?», accompagnando la domanda con emoji di sorpresa e disgusto.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le critiche dei protagonisti di Ballando e dei giornalisti televisivi

Sono intervenuti anche alcuni volti legati al mondo della danza. Luca Favilla, ballerino di Ballando con le Stelle, ha contestato una frase rivolta da Diaco all’ospite, sostenendo che al suo posto avrebbe lasciato lo studio e definendo l’episodio «Una roba vergognosa». Angelo Madonia si è detto «profondamente imbarazzato» per il conduttore e per chi permette situazioni simili. Il coreografo Matteo Addino ha condiviso un fermo immagine dell’espressione di Erica Martinelli, accompagnandolo con un commento di solidarietà; non risulta, da questo episodio, una dichiarazione autonoma della diretta interessata.

Nel mondo dell’informazione televisiva, Davide Maggio ha definito «oscena» l’intervista, chiedendo pubblicamente un intervento della Rai. Gabriele Parpiglia ha criticato l’educazione mostrata dal conduttore con un commento sarcastico. Giuseppe Candela ha scritto: «L’intervista di Diaco all’ex prete Ravagnani è agghiacciante. Non incalza, manca di rispetto». Al post di Lucarelli sono arrivati anche gli interventi dello stilista Marcelo Burlon, che ha scritto «Vergogna!», del cantante Luca Vismara, che ha commentato «Agghiacciante», e della conduttrice Manila Gorio, che ha chiesto la sospensione del programma.

Pubblicità

La comica Simonetta Musitano ha pubblicato una critica più estesa, parlando di aggressività, giudizio moralista e assenza di tatto. Ha inoltre contestato la formulazione della domanda sull’attrazione verso uomini oppure donne, osservando che non contempla la bisessualità. Le diverse prese di posizione sono state raccolte dalla testata Biccy il 4 novembre.

Milly Carlucci e le indiscrezioni sui rapporti tra i due programmi Rai

La vicenda avrebbe avuto ripercussioni anche all’interno della Rai. Secondo quanto riferito da Fanpage, Milly Carlucci e il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle sarebbero rimasti irritati per il trattamento riservato a Ravagnani e per il riferimento alla trasmissione. La produzione avrebbe deciso di non inviare altri concorrenti di questa edizione come ospiti a BellaMa’. Si tratta di indiscrezioni giornalistiche: al momento della ricostruzione non risulta una conferma pubblica diretta di Carlucci o un provvedimento ufficiale dell’azienda.

Le precedenti dichiarazioni di Diaco sulla riservatezza

Nelle ore successive è tornata all’attenzione anche una precedente posizione di Pierluigi Diaco sulla sessualità. In un’intervista al Corriere della Sera del 2017, ripresa da Fanpage, aveva affermato: «Non credo nelle definizioni. La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d’identità». È stato inoltre ricordato un confronto del 2008 a Scalo 76 con Donatella Rettore, durante il quale il conduttore aveva contestato una domanda che tendeva a definirlo attraverso l’orientamento sessuale. Il raffronto tra quelle dichiarazioni e le domande rivolte a Ravagnani è entrato nel dibattito sviluppatosi dopo la puntata.