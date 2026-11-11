Caso Diaco, la Rai apre un'indagine interna su BellaMa'

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La Rai ha deciso di avviare un’indagine interna su BellaMa’, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto testimonianze di ex partecipanti e collaboratori e diffuso registrazioni audio fuori onda. Al centro degli accertamenti ci sarà il clima vissuto dietro le quinte della trasmissione.

La Rai: «Verificheremo quanto emerso»

«In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’, la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi».

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Nella nota, l’azienda spiega che l’obiettivo è ricostruire i fatti, assicurando trasparenza e protezione delle persone coinvolte nella produzione. La decisione non equivale, dunque, a un accertamento di responsabilità: saranno le verifiche interne a stabilire se le contestazioni trovino riscontro.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli e gli audio fuori onda

Nella newsletter Vale Tutto, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato racconti di ex concorrenti e collaboratori che descrivono presunti episodi di umiliazioni, rimproveri e minacce professionali. Nell’audio diffuso dalla giornalista si sentirebbero espressioni offensive rivolte ai ragazzi del cast. Si tratta di accuse e testimonianze che richiedono verifica e sulle quali la Rai ha annunciato di voler fare chiarezza.

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, l’azienda aveva già indirizzato al conduttore un richiamo formale al rispetto del proprio codice etico dopo le recenti polemiche. Non risulta, al momento della stesura, una decisione ufficiale di sospendere BellaMa’ o di sostituirne il presentatore.

Lo scontro tra Diaco e Ravagnani

Il caso si inserisce in un periodo già delicato per Pierluigi Diaco. Il 3 novembre, durante un’intervista a BellaMa’, il conduttore aveva rivolto ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, domande molto dirette sulla sua vita sentimentale e sul suo orientamento sessuale. L’ospite aveva manifestato disagio per il carattere personale e insistente del confronto.

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L’intervista aveva provocato critiche sui social e la presa di posizione di Milly Carlucci. Il 6 novembre la Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, guidata da Angelo Mellone, aveva espresso rammarico e presentato le proprie scuse a Ravagnani e al pubblico per i toni giudicati non adeguati ed eccessivi. Diaco, inizialmente, aveva difeso le domande rivendicandone la natura giornalistica.

Cosa accade adesso

Con l’apertura dell’indagine interna, la vicenda passa dal dibattito televisivo e social a una verifica aziendale. L’esito degli accertamenti chiarirà se vi siano elementi sufficienti per eventuali provvedimenti.

Per ora, la Rai ha comunicato l’avvio dell’istruttoria, senza annunciare sanzioni o cambiamenti nella conduzione del programma.