Caso Diaco, la Rai valuta sospensione o sostituzione del conduttore di BellaMa': il retroscena

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Il futuro di Pierluigi Diaco alla guida di BellaMa’ sarebbe al centro di valutazioni in Rai. A riaccendere l’attenzione sul conduttore è stata la newsletter di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto testimonianze di ex collaboratori della trasmissione e diffuso un audio relativo a presunti episodi di tensione dietro le quinte. Si tratta di ricostruzioni giornalistiche sulle quali, allo stato delle informazioni riportate, non risultano decisioni ufficiali dell’azienda.

Dal caso Ravagnani al richiamo della Rai

Le tensioni erano emerse già dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani e una telefonata con Le Iene, descritta dalle cronache come non autorizzata. In seguito a questi episodi, secondo quanto riportato, la Rai avrebbe inviato a Pierluigi Diaco una lettera di richiamo formale al rispetto del Codice Etico aziendale.

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Il caso è tornato al centro dell’attenzione dopo l’intervento dell’ex sacerdote a Ballando con le Stelle: Alberto Ravagnani ha riferito di aver vissuto un momento di turbamento prima dell’intervista, collegandolo a una visita del conduttore nel suo camerino. Secondo le ricostruzioni pubblicate, Pierluigi Diaco avrebbe chiesto di intervenire telefonicamente durante la trasmissione, senza ottenere il via libera. Successivamente alcuni collaboratori del presentatore hanno fornito la propria versione dei fatti al giornalista Massimo Galanto.

Le testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli

Un ulteriore elemento è arrivato dalla newsletter di Selvaggia Lucarelli, nella quale sono state riportate le testimonianze di ex collaboratori di BellaMa’. I racconti descrivono presunte sfuriate del conduttore e un ambiente di lavoro caratterizzato da forti tensioni. Sono accuse e testimonianze attribuite alle fonti della giornalista, non accertamenti definitivi: resta importante distinguere quanto denunciato dalle eventuali verifiche interne della Rai.

Sospensione o sostituzione: le ipotesi sul tavolo

Su Fanpage è stata descritta la situazione parlando di «ore febbrili in Rai» e «valutazioni in corso d’opera». Secondo la sua ricostruzione, le possibilità considerate sarebbero due: una sospensione temporanea di BellaMa’, in attesa di ulteriori chiarimenti, oppure la sostituzione di Pierluigi Diaco alla conduzione, mantenendo in onda il programma.

La seconda soluzione presenterebbe difficoltà organizzative, per la necessità di individuare rapidamente un volto adatto al format. L’eventuale sospensione, invece, potrebbe comportare una rimodulazione del palinsesto pomeridiano di Rai 2.

Tra gli scenari ipotizzati da Fanpage figura anche l’anticipo della messa in onda de La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu che segue abitualmente BellaMa’.