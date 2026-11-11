L'Isola dei Famosi 2026, svelata la data di partenza: le novità e i nomi del cast

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Dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, in programma lunedì 30 novembre, L’Isola dei Famosi sarebbe pronta a debuttare venerdì 4 dicembre. A rilanciare la nuova data è Giuseppe Candela: un’indiscrezione che restringe ulteriormente la finestra di programmazione, ma che attende ancora la conferma ufficiale di Mediaset. Per la rete ammiraglia si prospetta così un passaggio di testimone tra due reality, con una scommessa televisiva decisamente diversa dal passato.

Dalla Casa all’Isola: l’ipotesi del 4 dicembre

Ieri avevamo raccontato le voci su una possibile partenza nei primi giorni di dicembre. Il portale DavideMaggio.it aveva anticipato l’ipotesi di una collocazione natalizia, mentre Daniela Seclì, su Fanpage, aveva riferito che il cast sarebbe stato informato della possibile messa in onda imminente. Ora l’indicazione di venerdì 4 dicembre offre un giorno preciso, ancora da considerare provvisorio fino alla pubblicazione dei palinsesti ufficiali.

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La scelta di trasmettere il programma a ridosso delle festività potrebbe consentire a Canale 5 di sperimentare una formula completamente rinnovata in un periodo televisivo particolare. Resta da capire se le undici puntate saranno proposte con cadenza settimanale o con più appuntamenti ravvicinati.

Selvaggia Lucarelli e Alvin, un’Isola senza studio né diretta

La vera rivoluzione, però, è nel racconto. L’edizione è stata registrata durante l’estate a Caramoan, nelle Filippine: niente tradizionale studio televisivo in Italia e niente diretta. Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagnano i naufraghi in una narrazione costruita attraverso le riprese e il montaggio, più vicina a un adventure reality che all’Isola conosciuta negli ultimi anni.

Anche il rapporto con il pubblico cambia: non è previsto il consueto televoto in diretta per decidere le eliminazioni. Un elemento che potrebbe rendere più serrata la narrazione, ma che priva gli spettatori di una delle forme di partecipazione più caratteristiche del programma.

Il cast: da Pierpaolo Pretelli a Zeudi Di Palma

Sul fronte dei concorrenti, l’attenzione è altissima. Tra i nomi figurano Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Anna Lou Castoldi, Patrick Ray Pugliese, Serena Enardu, Alexander Dimitri Caniggiam Michelle Veronesi, Raffaella Fico e Luca Onestini.

Selvaggia Lucarelli ha già alimentato l’attesa sui social. Rispondendo ai follower, ha assicurato: «Non dovrete attendere moltissimo», definendo il cast «uno dei migliori di sempre».