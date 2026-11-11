Michela Persico tradita da Daniele Rugani: «L'ho lasciato dopo averlo scoperto. Ora ho un nuovo amore»

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Michela Persico ha voltato pagina dopo la separazione da Daniele Rugani. La conduttrice televisiva e giornalista ha ritrovato l’amore accanto a Umberto Pengo, imprenditore più grande di lei di 13 anni e lontano dal mondo dello spettacolo e dello sport.

La fine del matrimonio con Daniele Rugani

La storia tra Michela Persico e Daniele Rugani era iniziata nel 2016. Nel 2020 è nato il figlio Tommaso, mentre nel 2024 i due si sono sposati. Già nel 2025, però, erano emerse indiscrezioni su una crisi, alimentate anche dall’assenza della fede nuziale e dalle voci su un possibile tradimento.

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Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Persico ha raccontato di aver deciso di interrompere il rapporto dopo aver scoperto quello che considera un tradimento del marito. Secondo il suo racconto, alcuni elementi l’avrebbero convinta della presenza di un’altra persona nella relazione. Rugani, sempre secondo quanto riferito dalla giornalista, non avrebbe ammesso l’infedeltà. L’identità della presunta terza persona non è nota.

Il rapporto tra i due per il bene del figlio

Nonostante la rottura, Persico ha spiegato di voler mantenere un rapporto sereno con l’ex marito, soprattutto per tutelare il figlio Tommaso.

«È totalmente stupido farsi una guerra tra genitori, abbiamo un figlio ed è lui che ci rimette quando si fanno le guerre».

Chi è Umberto Pengo, il nuovo compagno

A circa un anno e mezzo dalla fine della relazione, Michela Persico ha iniziato una nuova storia con Umberto Pengo. L’uomo è un imprenditore attivo nella distribuzione di articoli per la casa e ha 13 anni più di lei.

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La coppia è apparsa pubblicamente insieme a settembre, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Nello stesso periodo è comparsa su Instagram anche una prima fotografia che li ritrae insieme.

Una nuova fase lontano dalle polemiche

Per Persico si apre così una fase diversa della vita privata. Al di là dell’attenzione mediatica che ha accompagnato la separazione, la giornalista sembra voler privilegiare la serenità familiare e la costruzione di un nuovo equilibrio, senza alimentare ulteriori polemiche pubbliche.