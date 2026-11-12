Ballando con le Stelle, lutto per Rebecca Gabrielli: è morta la sorella Valentina

Pubblicità

Un momento di profondo dolore per Rebecca Gabrielli, ballerina professionista di Ballando con le Stelle: è morta la sorella Valentina, alla quale era legatissima. La notizia è stata condivisa dalla stessa insegnante sui social con una lunga lettera d’addio, dedicata al rapporto di complicità e sostegno che le univa.

La lettera d’addio a Valentina

«Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l’aria per respirare senza di te». Con queste parole Rebecca Gabrielli ha ricordato la sorella Valentina, scomparsa sabato 7 novembre. Fin dalla nascita, la donna conviveva con una malformazione congenita che le aveva provocato diverse complicazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Nel messaggio, la ballerina ha ripercorso la forza dimostrata dalla sorella nell’affrontare le difficoltà della vita: «Sei nata lottando, e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo».

Una promessa affidata alla danza

Per Rebecca Gabrielli, Valentina era anche una presenza fondamentale nella quotidianità e nella carriera artistica, la sua più grande sostenitrice. Da qui la promessa di continuare a sentirla vicina attraverso la danza: «Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te e alla tua luce».

Il percorso a Ballando con le Stelle con Eugenio Finardi

Il pubblico televisivo conosce Rebecca Gabrielli come una delle professioniste di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell’edizione 2026 ha accompagnato in pista Eugenio Finardi. La coppia ha concluso la propria esperienza il 31 ottobre, con l’eliminazione al ballottaggio.

Oggi, lontano dalle luci dello studio televisivo, resta il dolore per una perdita immensa. E il desiderio di portare con sé il ricordo della sorella in ogni passo, anche quando la musica tornerà a suonare.