Antonella Elia deve operarsi di nuovo: «Hanno trovato altre tre formazioni»

L’ex gieffina racconta sui social il difficile momento che sta vivendo, rassicurando i fan con un messaggio di coraggio e speranza

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Nuove preoccupazioni per Antonella Elia. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato di doversi sottoporre a un altro intervento chirurgico, dopo quello affrontato per la rimozione di ovaie e tube a causa di un tumore borderline. I medici, secondo quanto raccontato dalla stessa Elia, hanno individuato altre tre formazioni da asportare.

L’annuncio dall’ospedale sui social

È stata Antonella Elia a comunicare la notizia attraverso un video pubblicato sui propri profili social. Dalla stanza in cui si trova ricoverata, con vista sulla cupola di San Pietro, ha spiegato ai suoi follower la necessità di tornare in sala operatoria, cercando al tempo stesso di tranquillizzarli.

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«Sono di nuovo qua, stesso posto e devo di nuovo fare un intervento, sempre con il sorriso ovviamente, perché hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere, quindi sono qui e ve lo comunico, non vi preoccupate, sono sempre in questa stanza con questa finestra da cui vedo la cupola di San Pietro. Sono in un ambiente molto accogliente, la dottoressa e la prof sono due angeli, mi sento circondata da affetto, cure e attenzioni e mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova che mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare prove di questo tipo e con fiducia e coraggio ce la si fa in un modo o nell’altro. A presto, avrete mie notizie».

«Speravo che tutto fosse già finito»

Nonostante la delusione per la necessità di un nuovo intervento, Antonella Elia ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e coraggio. A corredo del filmato ha condiviso anche alcune parole che raccontano il suo stato d’animo.

«E niente non è finita, speravo che tutto fosse già finito e invece… si va avanti. Mi aspetta un altro intervento. Che affronto con il sorriso. Circondata dall’amore».

Il sostegno e l’attesa per il nuovo intervento

Nel suo messaggio, la showgirl ha sottolineato l’affetto e le attenzioni ricevute dal personale sanitario, oltre alla vicinanza delle persone che la sostengono. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura delle tre nuove formazioni né sulla data dell’operazione. Ha però promesso di aggiornare i suoi follower dopo questa nuova prova.