X Factor 2026, Le Distanze salvati al Tilt: fuori ALÌA, Scraffs e Manu

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Serata ricca di emozioni, tensioni e colpi di scena a X Factor 2026. Nella puntata di giovedì 12 novembre, andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, ben tre concorrenti hanno dovuto abbandonare definitivamente il talent show condotto da Giorgia.

A lasciare la competizione sono stati gli Scraffs, Manu e ALÌA, protagonisti di un quarto Live particolarmente difficile, caratterizzato da due eliminazioni dirette e da un ballottaggio finale deciso dal pubblico.

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Una puntata che ha ridisegnato gli equilibri tra le squadre dei quattro giudici, Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, a una settimana dall'attesa presentazione degli inediti.

X Factor, gli Scraffs e Manu sono i primi due eliminati

La serata si è aperta con la spettacolare Giostra, una manche a tema X Boat durante la quale i dieci concorrenti hanno riproposto, per circa un minuto ciascuno, uno dei brani che avevano caratterizzato il loro percorso nel programma.

Successivamente, gli artisti si sono confrontati in una seconda manche dedicata alle cover. I voti raccolti nelle due prove sono confluiti in un'unica classifica, determinando le prime due eliminazioni.

A ricevere meno preferenze sono stati gli Scraffs, band toscana appartenente alla squadra di Francesco Gabbani, che aveva proposto American Idiot dei Green Day, e Manu, giovane cantautore del team di Paola Iezzi, esibitosi sulle note di Va bene, va bene così di Vasco Rossi.

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Per entrambi non c'è stata possibilità di salvezza attraverso il ballottaggio: il verdetto del televoto ha sancito l'immediata uscita dalla competizione.

ALÌA contro Le Distanze: il ballottaggio finisce al Tilt

Il momento più intenso della puntata è arrivato con il ballottaggio tra ALÌA, diciannovenne della squadra di Jake La Furia, e Le Distanze, gruppo guidato da Irama.

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Per convincere i giudici, Le Distanze hanno scelto di interpretare Ritornerai di Bruno Lauzi, mentre ALÌA ha puntato su That's So True di Gracie Abrams.

Il tavolo dei giudici si è però diviso. Francesco Gabbani e Jake La Furia hanno votato per eliminare Le Distanze, mentre Irama e Paola Iezzi hanno indicato ALÌA, determinando una situazione di parità.

La decisione è così passata nuovamente nelle mani del pubblico attraverso il Tilt, con 200 secondi di televoto per scegliere chi salvare.

A sorpresa, i telespettatori hanno premiato Le Distanze, decretando l'eliminazione di ALÌA, considerata una delle concorrenti più promettenti dell'edizione.

La giovane cantante ha salutato il programma con emozione, ringraziando tutte le persone che l'hanno accompagnata durante il percorso.

Tensione tra i giudici: scintille tra Jake La Furia e Paola Iezzi

Non sono mancate le discussioni al tavolo della giuria. Nel corso della serata, Jake La Furia e Paola Iezzi si sono confrontati animatamente su alcune esibizioni e sui giudizi espressi nei confronti dei concorrenti.

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Anche Francesco Gabbani è stato coinvolto in alcuni momenti di tensione, mentre Irama ha cercato di riportare il confronto su toni più distesi.

La pressione della tripla eliminazione, unita alla vicinanza della fase dedicata agli inediti, ha contribuito a rendere il quarto Live uno degli appuntamenti più movimentati di questa edizione.

A impreziosire la serata è stata inoltre la partecipazione della cantante canadese Charlotte Cardin, ospite musicale della puntata.

Chi sono i sette concorrenti rimasti a X Factor 2026

Dopo le tre eliminazioni, la competizione prosegue con sette artisti, suddivisi tra le quattro squadre. Paola Iezzi: Camilla e Mad-Dog. Jake La Furia: Alex Fontana. Irama: Patrizia e Le Distanze. Francesco Gabbani: Giacomo Calò e Teo Bok.

La situazione più delicata è quella di Jake La Furia, rimasto con un solo concorrente dopo l'eliminazione di ALÌA.

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor

Il prossimo appuntamento con X Factor 2026 è fissato per giovedì 19 novembre, alle ore 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW.

Sarà una puntata particolarmente importante perché i sette concorrenti ancora in gara potranno finalmente presentare i propri brani inediti, entrando in una fase decisiva del percorso verso la finale, prevista per il 3 dicembre 2026.