Amici, Sangiovanni torna a parlare dell'ex Giulia Stabile e confessa: «Aveva qualcosa di speciale»

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Sangiovanni è tornato a parlare di Giulia Stabile, la ballerina con cui aveva vissuto una storia d’amore nata tra i banchi di Amici. Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, il cantante ha ricordato con affetto la finale del talent show di Maria De Filippi, nella quale i due si erano ritrovati a contendersi la vittoria, conquistata poi da Giulia Stabile.

Il ricordo della finale di Amici

Nonostante la loro relazione sia terminata da anni, Sangiovanni ha raccontato quanto fosse convinto del talento della ballerina fin dall’inizio del programma.

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«Per me era una figata, incredibile, perché poco dopo che siamo entrati lì dentro, la sera io le rispondo tipo ci vediamo in finale, perché io ero super convinto che lei ce la potesse fare, aveva qualcosa di diverso, di speciale. Sapere che si era realizzato tutto, mi sono sentito, cioè è stato un momento veramente forte».

Alla domanda se avesse vissuto maggiormente la vittoria di Giulia o la propria sconfitta, il cantante non ha avuto dubbi: «No, assolutamente la sua vittoria. Avevamo vinto entrambi, io ho vinto, ho vinto anche perché lei aveva vinto, quindi quella cosa lì è stata bellissima, incredibile».

Il racconto del disturbo ossessivo-compulsivo

Nel corso dell’intervista, Sangiovanni ha affrontato anche un tema personale: ha riferito di aver ricevuto una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo e di seguire un percorso terapeutico fin dall’infanzia.

«Faccio terapia in realtà sin da piccolo. Il motivo è che un giorno ero a scuola alle elementari, una mia compagna di classe che era stata a casa perché aveva l’influenza intestinale. Quando io ho sentito questa cosa qua, la mia vita è stata sconvolta totalmente. Ho iniziato ad avere tutta una serie di ansie, di pensieri ossessivi, compulsivi, perché il mio errore era quello di stare male come lei. Avevo paura magari a uscire e prendere freddo, a mangiare perché magari mi rimaneva il cibo nello stomaco».

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Le paure dell’infanzia e i progressi con la terapia

Il cantante ha spiegato che alcuni pensieri e comportamenti ripetitivi lo hanno accompagnato anche negli anni successivi, raccontando un esempio legato alle visite a casa dei genitori.

«Sono cose che mi sono portato avanti poi anche in realtà nel tempo, anche i pensieri ossessivi, rifare le stesse cose molteplici volte. Ancora adesso quando io vado a casa dei miei genitori, ci sono dei tombini, tipo io devo saltare sui tombini, sempre in un certo modo. Queste qua sono cose che ho risolto poco fa in realtà con la terapia».