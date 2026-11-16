X Factor 2026, arrivano gli inediti: i sette concorrenti pronti alla sfida decisiva

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X Factor 2026 entra nella fase più attesa della competizione. Dopo settimane di cover, interpretazioni e sfide davanti ai quattro giudici, per i sette concorrenti ancora in gara è arrivato il momento di mostrare al pubblico la propria identità musicale attraverso gli inediti.

L'appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre, quando sul palco del talent show di Sky, condotto da Giorgia, gli artisti presenteranno per la prima volta i loro brani originali. Una prova fondamentale, che potrebbe rappresentare il primo vero passo verso una carriera nel mondo della musica.

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X Factor 2026, chi sono i sette concorrenti che presenteranno gli inediti

A conquistare l'accesso al quinto Live Show sono stati sette artisti, suddivisi tra le quattro squadre dei giudici.

Francesco Gabbani potrà contare su Teo Bok e Giacomo Calò, due interpreti che hanno dimostrato versatilità e capacità vocali nel corso delle puntate.

Nella squadra di Paola Iezzi restano in gara Camilla e i Mad-Dog, la band sassarese che ha conquistato il pubblico con la propria energia e le sonorità rock.

Irama accompagnerà verso la prova degli inediti Patrizia e Le Distanze, mentre Jake La Furia punterà su Alex Fontana, unico concorrente rimasto nella sua squadra.

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Sette artisti con caratteristiche differenti, chiamati a confrontarsi non più soltanto con l'interpretazione di canzoni celebri, ma con brani capaci di raccontare la loro personalità.

Dopo la tripla eliminazione, la gara entra nel vivo

Il quarto Live Show, andato in onda giovedì 12 novembre, ha riservato numerosi colpi di scena.

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A lasciare il programma sono stati gli Scraffs, Manu e ALÌA, protagonisti di una serata particolarmente impegnativa, caratterizzata dalla spettacolare manche della Giostra e dalle successive esibizioni.

Gli Scraffs e Manu sono stati eliminati direttamente, mentre ALÌA ha perso il ballottaggio contro Le Distanze, deciso attraverso il Tilt, che ha affidato il verdetto al televoto del pubblico.

Una selezione che ha ridotto da dieci a sette il numero dei concorrenti, aprendo la strada alla puntata dedicata agli inediti.

Gli inediti di X Factor 2026: cresce la curiosità sulle nuove canzoni

Ma quali saranno i brani che i concorrenti porteranno sul palco?

Al momento non risultano ancora comunicati ufficialmente tutti i titoli delle canzoni, né i relativi autori e compositori. Un'attesa che alimenta la curiosità degli appassionati, desiderosi di scoprire quale direzione musicale abbiano scelto i loro beniamini.

La puntata degli inediti rappresenta tradizionalmente uno dei passaggi più significativi di X Factor. È infatti l'occasione in cui gli artisti possono cominciare a costruire un proprio repertorio e confrontarsi con la possibilità di conquistare un pubblico anche al di fuori del programma televisivo.

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Non basterà più dimostrare di saper interpretare un successo già conosciuto: sarà necessario convincere gli spettatori con una canzone nuova, capace di distinguersi e lasciare il segno.

Verso la finale: chi riuscirà a conquistare il pubblico?

Con l'avvicinarsi delle ultime puntate, la competizione diventa sempre più serrata.

La presentazione degli inediti potrebbe modificare gli equilibri emersi durante i precedenti Live Show, premiando artisti che finora hanno avuto meno occasioni di esprimere pienamente la propria personalità.

Per i quattro giudici, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Irama e Jake La Furia, sarà anche il momento di verificare il lavoro svolto con i rispettivi concorrenti.

L'appuntamento è per giovedì 19 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Sarà il pubblico, ancora una volta, a decidere chi meriterà di proseguire il percorso verso la finale di X Factor 2026.