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Manca sempre meno alla finale di X Factor, il talent show in onda ogni giovedì su Sky Uno. Entra, infatti, nella sua fase più decisiva della sfida: gli inediti.

I ragazzi, durante la puntata che andrà in onda giovedì 19 novembre, dovranno affrontare infatti due manche: nella prima, come da tradizione, si esibiranno sulle note di una cover, reinterpretando un brano già conosciuto dal pubblico. La seconda, invece, sarà interamente dedicata agli inediti, con ciascun artista che presenterà per la prima volta il proprio nuovo brano.

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Al termine delle esibizioni, i due artisti meno votati nella somma delle due manche finiranno al ballottaggio finale. A quel punto spetterà ai quattro giudici decidere chi salvare e chi eliminare definitivamente a un passo dalla semifinale.

Mad Dog, Camilla, Teo Book e Calò svelano i brani del prossimo Live

Durante la 22esima puntata del daily, alcuni artisti hanno già svelato qualcosa in merito ai propri brani.

Per primi ci sono i Mad dog, la giovanissima band della squadra di Paola Iezzi, che dovranno affrontare nella prima manche la cover di Psycho killer, brano celebre dei Talking Heads. Successivamente, gli artisti, presenteranno il loro inedito dal titolo “Pericolosa”, scritto in collaborazione con Diego Naska, Andrea Bonomo e Giordano.

Sempre nella squadra di Paola Iezzi troviamo Camilla, che nella prima manche si cimenterà con When We Were Young di Adele, un brano intenso e particolarmente impegnativo dal punto di vista vocale ed emotivo. Per la seconda manche, invece, la giovane artista presenterà il suo inedito, intitolato “Siamo solo noi”.

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“Questo inedito rappresenta il percorso che abbiamo fatto”, ha spiegato Paola, sottolineando il significato speciale del brano. Un'emozione condivisa anche da Camilla, che ha raccontato: “Mi piace il valore delle parole che vengono utilizzate in questo brano, lo vivo proprio come un viaggio interiore e anche la melodia va dove deve andare”.

È il turno poi della squadra di Francesco Gabbani, con Teo Book e Giacomo Calò.

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Al primo Gabbani ha affidato una cover alquanto complessa: Always di Bon Jovi. Un brano tanto bello quanto complicato vocalmente, ma che secondo il coach può essere sicuramente nelle corde di Teo. Durante la puntata poi, il giovane artista ha avuto la possibilità di svelare anch’egli il titolo del suo inedito che sarà “Believe me”.

La parte strumentale è stata curata dalla sua band a Miami, racconta Book, che li ha definiti i suoi migliori amici. “Racconto il mio rapporto con la musica fin da bambino - dichiara Il giovane artista -. Ho viaggiato tanto e ho cercato di essere anche un’altra persona ma poi ho capito che la musica è sempre stata parte della mia vita. Nel testo dico proprio ti ho cercato altrove quando sei sempre stata dentro di me”

Per Giacomo Calò, invece, la scelta della cover è ricaduta su “Lose Control” di Teddy Swims, un brano intenso che metterà alla prova le sue capacità vocali e interpretative. Nella seconda manche, il concorrente presenterà il suo inedito, “A un passo da”, realizzato in collaborazione con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. La canzone racconta una storia d'amore giunta al capolinea, ma segnata dal desiderio di non perdere del tutto la persona amata.

“Il testo parla di una storia d'amore finita e si chiede proprio all'altra persona di restare vicino, di rimanere a un passo da, in altre parole: non andare via”, ha spiegato Calò, raccontando il significato del brano.

Un pezzo sul quale Francesco Gabbani ripone grandi aspettative, soprattutto per le potenzialità vocali del suo artista: “Credo che dal punto di vista melodico il brano possa valorizzare il tuo range al massimo”, ha commentato il coach.

Non resta, dunque, che seguire i prossimi appuntamenti con il Daily di X Factor, che potrebbero svelare nuove anticipazioni sugli inediti dei concorrenti, in attesa del Live di giovedì 19 novembre, quando il traguardo della finale sarà sempre più vicino.