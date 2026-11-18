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Dopo giorni di polemiche, Barbara D’Urso interviene al Tg1 e racconta la propria delusione per quanto accaduto in trasmissione. Ma conferma: sabato tornerà in pista.

Dopo giorni di polemiche e interventi affidati ai social, Barbara D’Urso ha parlato pubblicamente dello scontro con Guillermo Mariotto. Lo ha fatto ieri sera, durante l’edizione delle 20 del Tg1, spiegando come ha vissuto l’episodio avvenuto a Ballando con le Stelle.

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«Mi sono sentita profondamente umiliata»

La conduttrice ha espresso amarezza soprattutto per la reazione della trasmissione, dalla quale si aspettava maggiore vicinanza: «La famiglia Ballando giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa, quindi mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata».

Il riferimento è ad Alberto Ravagnani, al centro di una precedente polemica legata all’intervista di Pierluigi Diaco. Tornando allo scontro con Mariotto, D’Urso ha aggiunto: «La realtà è che io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata. Lui si è girato e ha spruzzato il profumo in faccia a me. Non avrei mai detto che in uno studio intitolato a Pippo Baudo ci sono topi e puzza».

D’Urso ha inoltre riferito di non aver ricevuto telefonate dalla produzione dopo l’accaduto.

Le parole su Milly Carlucci

Nelle dichiarazioni al Tg1 non è mancato un passaggio su Milly Carlucci, alla quale la conduttrice non ha voluto rivolgere accuse personali: «Non ha percepito la gravità del gesto ma non ho nulla da rimproverarle».

La conferma: «Sabato sarò lì»

Nonostante la delusione, Barbara D’Urso non intende lasciare Ballando con le Stelle. Alla domanda su un possibile passo indietro ha risposto senza esitazioni: «Ma assolutamente no. Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo».