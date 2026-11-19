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La disposizione delle sedie diventa un nuovo terreno di scontro a Ballando con le stelle. In vista della puntata di sabato 21 novembre, Milly Carlucci ha annunciato a La Vita in diretta che cambieranno i posti al tavolo della giuria. Una scelta che, anziché chiudere le polemiche tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, rischia di alimentarle.

D’Urso avrebbe appreso la novità in televisione

Secondo quanto riferisce Fanpage.it, Barbara D’Urso non sarebbe stata informata direttamente dalla conduttrice e non avrebbe intenzione di lasciare la postazione occupata finora. Il cambio di sedia, dunque, non sarebbe una soluzione condivisa. La vicenda nasce dal gesto di Guillermo Mariotto, che nella puntata del 14 novembre ha spruzzato del profumo durante la trasmissione, provocando la reazione della collega.

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La proposta di Matano e il nodo della responsabilità

L’ipotesi di separare i due giurati non è nuova. Già nella precedente diretta Alberto Matano si era detto disponibile a cedere il proprio posto per evitare che Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto restassero vicini. Ora, però, la proposta sembra essere diventata una decisione organizzativa. Secondo la ricostruzione di Fanpage.it, D’Urso considererebbe ingiusto dover cambiare posizione per un episodio di cui si è sentita destinataria, senza aver chiesto personalmente alcuno spostamento.

L’indiscrezione sulla gag del profumo

A rendere il clima ancora più teso è una voce, riportata da Fanpage.it e non confermata in modo indipendente: Guillermo Mariotto avrebbe parlato della gag del profumo ad alcuni addetti ai lavori già nel pomeriggio precedente alla puntata. Secondo questa versione, avrebbe associato il gesto a commenti sgradevoli sull’odore e sull’abbigliamento della collega. Se verificata, la circostanza potrebbe rafforzare l’interpretazione di un gesto preparato, anziché improvvisato.

Le spiegazioni e le tensioni precedenti

In trasmissione e nei contenuti di Ballando Segreto, il profumo era stato collegato ai cattivi odori presenti nello studio e alla presenza di topi. Barbara D’Urso, invece, aveva già espresso pubblicamente il proprio disappunto, ipotizzando un gesto intenzionale. Le frizioni tra i due, del resto, erano emerse anche nelle puntate precedenti, tra battute e giudizi pungenti.

Sabato 21 novembre, una puntata decisiva

Sullo sfondo resta anche il nome di Selvaggia Lucarelli, evocato nelle ricostruzioni dei rapporti interni al programma e nei confronti tra le diverse personalità della giuria. Ma l’attenzione, adesso, è rivolta soprattutto alla prossima diretta: il pubblico scoprirà se la nuova disposizione annunciata da Milly Carlucci sarà effettivamente adottata e come reagiranno i protagonisti. Per il momento, la distanza tra le posizioni appare tutt’altro che superata.