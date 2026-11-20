Pubblicità

La quinta puntata di X Factor 2026, andata in onda giovedì 19 novembre su Sky Uno e NOW, ha regalato emozioni, standing ovation e un'eliminazione decisa ancora una volta dal pubblico. A lasciare il talent è stata Camilla, sconfitta al Tilt dopo il ballottaggio con Teo Bok.

Ma la serata dedicata alla presentazione degli inediti ha soprattutto confermato il talento di alcuni protagonisti della competizione. Patrizia Napolano e Giacomo Calò hanno conquistato il pubblico con due esibizioni di grande intensità, mentre Alex Fontana si è imposto come una delle personalità artistiche più interessanti di questa edizione.

Pubblicità

Pubblicità

Una puntata che ha messo in evidenza non soltanto le capacità vocali dei concorrenti, ma soprattutto la loro identità musicale e la possibilità di costruire un percorso anche lontano dalle telecamere.

Camilla eliminata dopo il ballottaggio con Teo Bok

La serata si è conclusa con una sfida particolarmente combattuta tra due concorrenti appartenenti alle squadre di Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Camilla, finita al ballottaggio dopo la prima manche dedicata agli inediti, ha scelto di interpretare You Don't Own Me di Lesley Gore. Teo Bok, risultato il meno votato nella seconda manche, ha risposto con Uptown Funk di Bruno Mars.

I quattro giudici si sono divisi: Paola Iezzi e Jake La Furia hanno votato per eliminare Teo Bok, mentre Francesco Gabbani e Irama hanno indicato Camilla.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il risultato di due voti contro due ha portato al Tilt, affidando la decisione definitiva al televoto. Il pubblico ha salvato Teo Bok, decretando l'uscita della giovane cantante.

Visibilmente commossa, Camilla ha ringraziato tutti coloro che l'hanno accompagnata nel suo percorso, ricevendo l'abbraccio della sua giudice e le parole di incoraggiamento di Giorgia.

Pubblicità

Patrizia Napolano incanta con Beyoncé: standing ovation

Tra i momenti più intensi della puntata, l'esibizione di Patrizia Napolano, concorrente della squadra di Irama.

La cantante napoletana ha presentato il suo inedito RIMAN, un brano che gioca sul doppio significato delle parole «rimani» e «domani», trasformandole in un messaggio di incoraggiamento rivolto a chi attraversa momenti difficili.

Ma è stata soprattutto la seconda manche a mettere in evidenza tutta la sua potenza vocale.

Con Listen di Beyoncé, Patrizia ha offerto una performance intensa, culminata in una standing ovation dell'X Factor Arena.

Un'esibizione che ha confermato la sua capacità di affrontare brani vocalmente impegnativi, con una presenza scenica sempre più sicura.

Giacomo Calò emoziona con Lose Control

Applausi anche per Giacomo Calò, uno dei concorrenti della squadra di Francesco Gabbani.

Pubblicità

Nella prima manche ha presentato A un passo da, brano scritto da Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, mettendo in mostra una vocalità intensa e una particolare sensibilità interpretativa.

Nella seconda manche si è confrontato con Lose Control di Teddy Swims, una canzone che richiede potenza, controllo e capacità di trasmettere emozioni.

La sua interpretazione ha conquistato il pubblico, che gli ha tributato una standing ovation.

Calò si conferma così tra le voci più solide della competizione, capace di valorizzare sia i brani originali sia le cover.

Alex Fontana, il vero X Factor di questa edizione

Se Patrizia e Giacomo hanno impressionato per le loro qualità vocali, Alex Fontana ha dimostrato di possedere qualcosa di diverso: un'identità artistica immediatamente riconoscibile.

Il concorrente della squadra di Jake La Furia ha presentato Vivian, un inedito dalle sonorità britpop e glam rock, capace di valorizzare il suo stile e la sua personalità.

Nella seconda manche ha poi affrontato Young and Beautiful di Lana Del Rey, mostrando un volto più intimo e malinconico.

Due esibizioni molto diverse, ma accomunate da una cifra stilistica precisa.

Alex non sembra limitarsi a interpretare le canzoni: le porta dentro il proprio universo musicale, rendendole riconoscibili attraverso il timbro, l'atteggiamento e il modo di stare sul palco.

È proprio questa capacità di distinguersi a rappresentare il suo punto di forza. In un talent nel quale non mancano voci tecnicamente eccellenti, Fontana riesce a emergere senza affidarsi necessariamente agli acuti o alle grandi dimostrazioni vocali.

Anche i giudici hanno sottolineato la sua crescita. Paola Iezzi lo ha definito la vera rivelazione di X Factor, mentre Francesco Gabbani ha espresso un giudizio altrettanto positivo sulla sua performance.

E forse è proprio questo il significato più autentico del programma: non soltanto trovare qualcuno che sappia cantare bene, ma scoprire un artista capace di lasciare un'impronta personale.

Gli altri protagonisti della notte degli inediti

Buona prova anche per i Mad-Dog, che hanno presentato Pericolosa e successivamente affrontato Psycho Killer dei Talking Heads, confermando la loro inclinazione rock.

Le Distanze, squadra di Irama, hanno proposto l'inedito Missione di soccorso e una reinterpretazione de Il mondo di Jimmy Fontana. Una scelta che ha suscitato qualche perplessità tra i giudici per le modifiche apportate alla melodia originale.

Teo Bok, oltre all'esibizione decisiva al ballottaggio, ha presentato Believe Me e interpretato Always dei Bon Jovi, mettendo in evidenza ancora una volta la sua preparazione vocale e scenica.

Ad aprire la serata è stato il cantautore britannico Artemas, mentre tra gli ospiti è tornato sul palco Settembre, che ha presentato il nuovo singolo Lentiggini.

I sei semifinalisti di X Factor 2026

Dopo l'eliminazione di Camilla, restano in gara Alex Fontana, Patrizia Napolano, Giacomo Calò, Teo Bok, i Mad-Dog e Le Distanze.

La semifinale è in programma giovedì 26 novembre, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.

La competizione entra nella fase decisiva, ma una cosa appare già chiara: la qualità vocale, da sola, potrebbe non bastare.

Patrizia e Giacomo hanno le voci per emozionare. Alex Fontana, invece, sembra avere quel qualcosa in più che dà il nome al programma: l'X Factor.