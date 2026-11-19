Ad aprire la serata sarà la squadra di Francesco Gabbani, con Giacomo Calò e Teo Bok

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Giovedì 19 novembre il quinto live di X Factor si accende con gli inediti. L’appuntamento di stasera, infatti, darà la possibilità agli artisti di presentare nuovi brani in una manche completamente dedicata ai loro brani.

Tutti i brani del quinto Live Show

Ad aprire la serata sarà la squadra di Francesco Gabbani con Giacomo Calò, che presenterà “A un passo da”, brano che porta la firma, come testo e musica, del frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Teo Bok, invece, eseguirà “Believe Me”, brano di cui l’artista è anche autore insieme alla sua band di Los Angeles.

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È poi il turno di Irama con le Distanze che proporranno sul palco dell’Arena “Missione di soccorso”. L’inedito è stato realizzato dalla giovane band in collaborazione con Gianmarco Manilardi e OMÄR e prodotto da Dani Galenda e Berry.

Successivamente, Patrizia si esibirà con “RIMAN”, brano che ha testo e musica di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione (insieme a Glosie nel testo) e prodotto da Dani Galenda. Un titolo che gioca sul doppio significato del termine napoletano, che può indicare sia «domani» sia l’imperativo del verbo «restare».

Segue poi la squadra di Jake la Furia con “Vivian” di Alex Fontana, canzone per la quale l’artista di Secondigliano firma testo e musica insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi.

Come raccontato durante la puntata del daily di martedì 17 novembre, Fontana ha tratto ispirazione per il suo brano da una ragazza conosciuta prima della sua partecipazione a X Factor, con la quale avrebbe avuto una breve frequentazione. A colpirlo era stato soprattutto il suo atteggiamento trasgressivo e fuori dagli schemi. L’artista ha, infatti, raccontato che la giovane era solita concedersi a diversi uomini, senza però baciarli mai, un particolare che lo aveva colpito, tanto da ispiragli parte del testo del suo inedito.

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A concludere la manche degli inediti sarà la squadra di Paola Iezzi con Camilla e i Mad dog. La giovane artista farà sentire per la prima volta “Solo noi”, testo di Riccardo Schiara e J4rk, musica e produzione di Giordano Colomb, mentre la band di Iezzi porterà sul palco “Pericolosa”, scritto da loro quattro insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, meglio noto come Diego Naska. A collaborare alla realizzazione del brano anche il produttore Giordano Colombo.

Si preannuncia, dunque, un quinto Live Show ricco di emozioni e aspettative, tra esibizioni attesissime e nuovi brani da scoprire. Non resta che ascoltare gli inediti dei concorrenti e attendere il verdetto della serata per conoscere chi riuscirà a conquistare un posto in semifinale.