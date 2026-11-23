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Un nuovo capitolo sentimentale per Ema Stokholma. Al centro delle indiscrezioni sulla vita privata della conduttrice radiofonica c’è Antonio Maria Catalani, pittore al quale sarebbe legata dall’agosto 2026. A parlarne è la rubrica “C’è Chi dice” di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, nel numero annunciato in edicola da mercoledì 25 novembre.

La notizia riporta l’attenzione su un percorso affettivo che la stessa conduttrice ha raccontato, in alcune occasioni, anche pubblicamente. La nuova relazione, secondo quanto riferito dal settimanale, segnerebbe una fase diversa dopo esperienze non sempre facili.

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Dalla storia con Gemitaiz all’incontro a Ballando

Tra i nomi associati in passato a Ema Stokholma figura il rapper Gemitaiz, con il quale avrebbe avuto una relazione conclusa nel 2018. Qualche anno dopo, nel 2022, è arrivato l’incontro televisivo con Angelo Madonia durante Ballando con le stelle.

Dal programma è nata una storia che ha superato i confini della pista da ballo, fino alla convivenza. Il rapporto si è però interrotto nel novembre 2023, dopo circa un anno insieme.

Le parole a Verissimo e la ripartenza

Ospite di Verissimo nel marzo 2025, Ema Stokholma aveva parlato delle difficoltà vissute dopo la fine dell’ultima relazione: «È stato tosto uscire dalla mia ultima relazione». In quell’occasione aveva ricordato anche un precedente grande amore francese e la sofferenza provata alla conclusione di quel legame.

Adesso l’attenzione si sposta su Antonio Maria Catalani. La frequentazione con l’artista, raccontata da Chi, rappresenterebbe per la conduttrice un nuovo inizio. Per conoscere i dettagli del rapporto e capire come evolverà, resta da attendere ciò che i diretti interessati sceglieranno eventualmente di condividere.