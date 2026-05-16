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La semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 maggio ha raccolto 2.058.000 spettatori pari al 17,6% di share, mantenendo un risultato stabile e in linea con le puntate precedenti.

Semifinale ricca di colpi di scena nel Grande Fratello Vip

La puntata ha visto momenti di tensione, confronti tra i concorrenti, il ritorno in Casa di Valeria Marini, oltre a esibizioni e le consuete nomination. Con l’uscita di Francesca Manzini, i concorrenti rimasti nella Casa sono ormai sette e si preparano alla finale di martedì prossimo

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Gli ascolti della prima serata TV

La sfida degli ascolti ha visto diversi programmi competere nella stessa fascia oraria: