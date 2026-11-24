Lo storico quiz televisivo si rinnova tra sfide, suspense e divertimento, coinvolgendo anche gli spettatori da casa

Pubblicità

Un grande classico della televisione italiana si prepara a tornare sul piccolo schermo. Da lunedì 7 dicembre 2026, Ilary Blasi sarà alla guida della nuova edizione di “OK, il prezzo è giusto!”, il game show che approderà nel preserale di Canale 5 con un appuntamento quotidiano, dal lunedì alla domenica.

La conduttrice raccoglie l’eredità di un format che ha accompagnato intere generazioni di telespettatori, proponendone una versione rinnovata senza rinunciare alla formula che ne ha decretato il successo.

Pubblicità

Pubblicità

Ilary Blasi alla guida dello storico game show

Una nuova avventura televisiva per Ilary Blasi, chiamata a riportare in scena un programma entrato nella memoria collettiva del pubblico italiano. Ironia e spontaneità saranno gli ingredienti con cui la conduttrice affronterà questa sfida, tra concorrenti, premi e momenti di suspense.

Come funziona il gioco

Il meccanismo resta quello che ha reso celebre la trasmissione: indovinare il prezzo di prodotti di uso quotidiano, articoli tecnologici, automobili e altri beni. Una sfida apparentemente semplice, nella quale intuito e conoscenza dei prezzi possono fare la differenza.

A rendere coinvolgente il programma sarà anche la partecipazione del pubblico in studio, parte integrante dello spettacolo. E per i telespettatori da casa sarà l’occasione di mettersi alla prova, cercando di anticipare le risposte dei concorrenti.

Un nuovo appuntamento nel preserale

Tra nostalgia e novità, Canale 5 punta dunque sul ritorno di un titolo storico per accompagnare il pubblico verso la prima serata. Il debutto è fissato per lunedì 7 dicembre.