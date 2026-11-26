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Uomini e Donne, Marco Gaggini e Martina Calabrò si frequentano? Spunta il retroscena
Dopo l'addio di Marco al Trono Over e l'eliminazione di Martina da parte di Giacomo, tra i due sarebbe nato un flirt lontano dalle telecamere
Una nuova indiscrezione scuote il mondo di Uomini e Donne. Due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, appartenenti a percorsi differenti, avrebbero iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere. Si tratta di Marco Gaggini, cavaliere del Trono Over, e Martina Calabrò, ex corteggiatrice del trono classico.
A lanciare il retroscena è stato LolloMagazine.it. Secondo quanto riportato, tra i due sarebbe nata una conoscenza al di fuori del programma di Canale 5.
Marco Gaggini, il motivo dell’addio al Trono Over
La presunta frequentazione potrebbe spiegare anche l’assenza di Marco Gaggini dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Stando all’indiscrezione, il cavaliere avrebbe deciso di lasciare il parterre maschile proprio per approfondire la conoscenza con Martina lontano dagli studi televisivi.
Martina Calabrò eliminata da Giacomo
Anche l’esperienza di Martina Calabrò nel dating show si è recentemente conclusa. La giovane era scesa in studio per corteggiare Giacomo Vacalebre, ma il tronista ha deciso di eliminarla, interrompendo così il loro percorso di conoscenza prima della scelta finale.
Archiviata l’esperienza nel trono classico, Martina avrebbe dunque iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale con un altro volto della trasmissione.
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