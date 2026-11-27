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Il percorso di Ornella Muti a Ballando con le Stelle potrebbe interrompersi alla vigilia della puntata di sabato 28 novembre. Dopo i problemi alla spalla e le fratture alle costole, l’attrice deve fare i conti con una broncopolmonite che le impedisce di sostenere gli allenamenti. La sua presenza sulla pista di Rai 1 resta in dubbio.

Ornella Muti racconta le sue condizioni

A rendere noto il problema di salute è stata la stessa attrice durante un collegamento con Milly Carlucci a Ballando Segreto. «Non sto bene, non credo di potermi allenare proprio», ha spiegato, raccontando le difficoltà respiratorie e gli effetti di una presa eseguita durante le prove.

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«Mi ha compresso la cassa toracica, ho un filo d’aria che mi passa, ho la broncopolmonite, mi è stato sconsigliato di muovermi», ha aggiunto. La conduttrice le ha quindi proposto due giorni di riposo per valutare l’evoluzione delle sue condizioni.

L’annuncio di Pasquale La Rocca

A fare il punto sulla situazione, venerdì 27 novembre, è stato anche il suo maestro Pasquale La Rocca, attraverso Instagram: «Come sapete, al momento non è ancora certo che sabato sera riusciremo a essere in pista. Ornella sta cercando di recuperare da una broncopolmonite e ha bisogno di riposo. Vedremo come evolverà la situazione».

L’indiscrezione sul possibile addio

Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela su Dagospia, salvo colpi di scena, l’attrice sarebbe orientata al ritiro. Il giornalista sostiene inoltre che la produzione vorrebbe averla in studio, mentre Ornella Muti preferirebbe intervenire attraverso un videomessaggio.