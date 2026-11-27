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Un viaggio in Indonesia senza la fidanzata e una confessione che chiarisce il motivo della distanza. Francesco Chiofalo ha raccontato attraverso le Instagram Stories il momento delicato che sta vivendo con Manuela Carriero. L’ex protagonista di Temptation Island ha spiegato che la decisione di partire da solo per Bali è maturata di comune accordo con la compagna, dopo numerose discussioni.

Chiofalo a Bali senza Manuela: cosa è successo

«Io e Manu purtroppo stiamo passando un periodo difficile», ha esordito l’influencer rispondendo alla domanda di un follower. «Nonostante il nostro amore è molto forte litighiamo davvero tantissimo, abbiamo due caratteri predominanti e anche se ormai sono quasi 2 anni che stiamo insieme non riusciamo a raggiungere quella stabilità di coppia e la tranquillità che vorremmo avere».

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Chiofalo ha però escluso che si tratti di una rottura: «Sono partito per Bali da solo perché abbiamo deciso di comune accordo di dividerci per qualche settimana non siamo in crisi non è una pausa di riflessione...è semplicemente una piccola boccata d’aria l’uno dall’altra».

La storia d’amore tra Francesco e Manuela

Entrambi volti noti di Temptation Island, i due hanno partecipato al reality in edizioni differenti: lui con Selvaggia Roma, lei con Stefano Sirena, lasciando poi il programma insieme a Luciano Punzo. Manuela è stata anche tronista di Uomini e Donne. La loro conoscenza, inizialmente legata ad amicizie ed eventi di lavoro, si è trasformata in qualcosa di più dopo la fine della relazione di Francesco con Drusilla Gucci. Le prime notizie della frequentazione risalgono al 2024.

Non sono mancati gli alti e bassi. Nel dicembre 2025, durante un soggiorno a Dubai, Manuela aveva sollevato dubbi sul comportamento del fidanzato in discoteca, mentre lui aveva respinto le accuse di tradimento. Nel marzo 2026, ospiti di Casa Lollo, avevano parlato anche della possibilità di sposarsi, senza voler accelerare i tempi.

Il ritorno a Roma e il futuro della coppia

L’influencer ha spiegato di trovarsi a Bali da due settimane e di avere in programma il rientro a Roma a dicembre inoltrato. La speranza è che la distanza possa aiutare entrambi a ritrovare un equilibrio: «Entrambi spero che al mio rientro riusciremo a costruire un rapporto più solido e meno litigioso». Per il momento, dunque, nessun annuncio di addio da parte di Chiofalo.