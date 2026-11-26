Il ballerino ripercorre la relazione con l’ex fidanzato e racconta i suoi sogni d’amore e di famiglia con Oreste Gaudio

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A distanza di anni dalla fine della relazione con Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani torna a parlare del suo ex compagno. In un’intervista concessa a Mario Manca per Vanity Fair, il ballerino ha raccontato come ha accolto le dichiarazioni del vincitore del Grande Fratello Vip 5 sulla sua vita sentimentale. I due sono stati insieme per circa un anno e mezzo, prima di separarsi nell’autunno del 2022.

La confessione di Zorzi sull’amore

Lo scorso giugno, ospite di Giulia Salemi nel podcast Non Lo Faccio X Moda, Tommaso Zorzi aveva confermato la fine della relazione con Alex Di Giorgio, soffermandosi poi sul proprio rapporto con i sentimenti: «Non credo di essermi mai innamorato davvero, penso proprio di no. Mi commuovo perché vorrei rispondere di sì, ma non credo».

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Il conduttore aveva inoltre spiegato di sentirsi già molto fortunato per le soddisfazioni ottenute nella vita, soprattutto sul piano professionale, tanto da provare quasi imbarazzo all’idea di poter trovare anche il grande amore.

La reazione di Tommaso Stanzani

Interpellato sulle parole dell’ex fidanzato, Tommaso Stanzani non ha nascosto la propria amarezza: «Sì, ci sono rimasto male. Pur avendo ampiamente superato tutto, certo. Non fa piacere».

Il nuovo amore e il desiderio di una famiglia

Oggi Tommaso Stanzani è legato a Oreste Gaudio, ballerino ed ex allievo di Amici. Guardando al futuro, l’artista non rinuncia al desiderio di sposarsi e avere figli, pur esprimendo preoccupazione per la situazione dei diritti civili in Italia.

«Il mio desiderio è rimasto lo stesso, ma adesso lo vedo abbastanza difficile», ha spiegato a Vanity Fair, ricordando come da bambino gli venisse detto che, una volta adulto, le cose sarebbero cambiate. Un sogno che continua a coltivare, nonostante le difficoltà che oggi intravede nella possibilità di realizzarlo.