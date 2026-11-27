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Una piccola bustina di plastica, un gesto equivocato e un conduttore rimasto senza parole. È quanto accaduto durante la puntata del 25 novembre del Gran Hermano VIP 9, la versione spagnola del Grande Fratello Vip in onda su Telecinco. Protagonista dell’episodio è Karmele Marchante, giornalista ottantenne e concorrente del reality.

Il gesto che ha spiazzato il conduttore

Durante un collegamento con la casa, le telecamere hanno inquadrato la concorrente mentre avvicinava alla bocca una bustina trasparente. Il movimento ha attirato l’attenzione di Jorge Javier Vázquez, che ha interrotto la conversazione per chiedere spiegazioni.

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Come riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo il 26 novembre, il presentatore ha inizialmente chiesto alla giornalista se avesse aggiunto al bicchiere qualcosa di illegale. «È acqua. Legale o illegale. È acqua, H2O», ha replicato la concorrente. Anche gli altri inquilini hanno confermato che nel bicchiere c’era soltanto acqua.

La spiegazione della concorrente

Il conduttore ha quindi chiesto chiarimenti sulla bustina. Stando alla ricostruzione di Mundo Deportivo, Karmele Marchante ha spiegato di avervi riposto la caramella che aveva in bocca. Una spiegazione che ridimensiona il clamore suscitato dalla scena.

Il filmato diventa virale anche in Italia

Sui social ha iniziato a circolare il frammento del gesto, accompagnato da insinuazioni sul presunto consumo di una sostanza stupefacente. La sequenza, spesso condivisa senza il successivo chiarimento, è arrivata anche in Italia: ne hanno parlato Dagospia il 26 novembre, riprendendo El Correo, e Fanpage il 27 novembre. Le immagini non dimostrano l’assunzione di sostanze stupefacenti e le ricostruzioni giornalistiche riportano la spiegazione della caramella fornita in diretta.