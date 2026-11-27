TorreSette torresette.news
L'Isola dei Famosi, Mediaset rinvia la messa in onda: arriva la reazione di Selvaggia Lucarelli
Le puntate sono già state registrate nelle Filippine, ma il futuro del reality resta incerto. Intanto, la conduttrice lascia intendere che presto parlerà
Nuovo colpo di scena per L’Isola dei Famosi. La ventesima edizione del reality, affidata a Selvaggia Lucarelli, rischia di restare ancora a lungo nel cassetto. Secondo le indiscrezioni diffuse da Davide Maggio, Mediaset avrebbe deciso di rinviare a data da destinarsi la messa in onda del programma.
L’Isola dei Famosi, cambia ancora la programmazione
Le puntate, già registrate durante la scorsa estate nelle Filippine, sarebbero dovute approdare in televisione il 4 dicembre. In seguito era circolata l’ipotesi di un debutto il 21 dicembre, al di fuori del periodo di garanzia autunnale. Ora, però, anche questa prospettiva sembrerebbe tramontata.
Alla base della scelta, attribuita a Pier Silvio Berlusconi, ci sarebbero alcune perplessità dei vertici Mediaset sul risultato finale del reality. Si tratta, al momento, di indiscrezioni e non di una decisione ufficialmente confermata nel materiale disponibile.
La reazione di Selvaggia Lucarelli sui social
A suscitare curiosità è soprattutto la posizione della conduttrice, attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip per la seconda edizione consecutiva, dopo l’addio alla Rai e a Ballando con le Stelle.
Un utente ha sollecitato la giornalista sui social, chiedendole di dedicare una newsletter alla vicenda. Selvaggia Lucarelli ha risposto lasciando intendere che potrebbe affrontare l’argomento quando riterrà opportuno farlo, senza entrare nel merito delle indiscrezioni.
Per il momento, dunque, resta l’incognita sul futuro dell’Isola. E cresce l’attesa per un eventuale intervento della conduttrice, che potrebbe fare chiarezza sulla vicenda.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/11/27/l-isola-dei-famosi-mediaset-rinvia-la-messa-in-onda-arriva-la-reazione-di-selvaggia-lucarelli
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.