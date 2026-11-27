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Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Canale 5, previsto per lunedì 7 dicembre con Ilary Blasi alla conduzione, è accompagnato da un retroscena sul cast. Tra le aspiranti vallette del game show figurava Miriana Alison D’Agostino, che ha raccontato in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni per Magazine Libero come la sua partecipazione sia sfumata quando i preparativi erano già iniziati.

La conferma e il cambio di rotta della produzione

Secondo quanto riferito dalla modella, il suo coinvolgimento era andato ben oltre la fase dei provini. «La mia partecipazione era stata confermata e avevo già iniziato il percorso di preparazione in vista delle registrazioni. Avevo ricevuto anche il contratto, che era in fase di definizione».

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La svolta sarebbe arrivata durante una giornata di registrazione, dopo la pausa pranzo. A lei e a un’altra ragazza sarebbe stata comunicata la decisione di puntare su una figura diversa per esigenze editoriali. Stando al suo racconto, alcuni esponenti della produzione si sarebbero anche scusati per l’accaduto.

La delusione di Miriana e le parole su Megan Ria

A pesare sulla modella è stato soprattutto il modo in cui è maturata la decisione, dopo aver organizzato i propri impegni professionali e personali. «Quando investi energie, tempo e aspettative in qualcosa e poi tutto cambia improvvisamente, è inevitabile rimanerci male».

Nessuna polemica, invece, nei confronti di Megan Ria, ex concorrente del Grande Fratello indicata tra le nuove vallette. «Non conosco personalmente Megan, ma le auguro sinceramente il meglio per questa esperienza. Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere io al suo posto, ma sono decisioni che spettano alla produzione e che rispetto».

La carriera nella moda e il sogno di un reality

Attiva nel mondo della moda dal 2019, Miriana Alison D’Agostino continua a lavorare tra servizi fotografici, campagne pubblicitarie e contenuti digitali. La televisione resta tra i suoi obiettivi professionali, anche attraverso una possibile partecipazione a un reality.

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«Mi piacerebbe vivere un’esperienza televisiva che mi permetta di farmi conoscere anche al di fuori del mondo della moda, mostrando la mia personalità, il mio carattere e anche le mie fragilità».

Un progetto che la modella non intende accantonare nonostante la recente delusione.