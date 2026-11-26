Secondo Dagospia, l’ex allieva di Amici sarebbe pronta a vestire i panni della valletta nello storico game show di Canale 5

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Dal Grande Fratello Vip a un possibile nuovo impegno televisivo. Per Megan Ria potrebbe aprirsi un altro capitolo della sua carriera sul piccolo schermo, questa volta lontano dalle dinamiche dei reality. Secondo un’indiscrezione attribuita a Giuseppe Candela su Dagospia, la ballerina potrebbe entrare nel cast di Ok, il prezzo è giusto!, il game show che Mediaset ha deciso di riportare in televisione affidandone la conduzione a Ilary Blasi.

Quale sarà il ruolo di Megan Ria?

L’ex allieva di Amici potrebbe occuparsi della presentazione dei premi e animare il pubblico durante il momento della ruota, accompagnando i concorrenti con il tradizionale coro «Cento, cento, cento». Il suo ingresso nel programma, tuttavia, non è stato ufficializzato. Tra i nomi circolati sulla stampa per il ruolo di assistenti figurano anche quelli delle modelle Lisa Bassi e Miriana D’Agostino. La composizione definitiva del cast resta quindi da chiarire.

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Ok, il prezzo è giusto: quando inizia e come funziona

È invece ufficiale il ritorno della trasmissione: l’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre 2026, nel preserale di Canale 5, con una puntata ogni giorno della settimana. Prodotto da RTI in collaborazione con Fremantlemedia Italia, il programma riproporrà la sfida basata sulla capacità dei concorrenti di stimare il costo di beni di consumo e prodotti di uso quotidiano. Anche il pubblico da casa potrà cimentarsi nel gioco.

La nuova sfida di Ilary Blasi e l’eredità di Iva Zanicchi

Tratto dal format americano The Price Is Right, il quiz debuttò in Italia nel 1983 con Gigi Sabani e raggiunse una straordinaria popolarità con Iva Zanicchi. A venticinque anni dalla conclusione della storica edizione, Mediaset punta nuovamente su un titolo entrato nella memoria collettiva, sulla scia del ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Per Ilary Blasi sarà l’occasione di misurarsi con una formula diversa da quella dei reality, mentre per Megan Ria, qualora l’indiscrezione fosse confermata, rappresenterebbe un nuovo passo nel mondo dello spettacolo.