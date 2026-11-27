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Giorni di apprensione per Valentina Riccio e Antonio Panico, ex protagonisti di Temptation Island. A poche settimane dalla nascita del loro primogenito, Salvatore, venuto al mondo il 2 novembre, la coppia si trova ad affrontare un momento delicato: il piccolo è stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione.

A raccontare quanto sta accadendo sono stati gli stessi genitori attraverso i rispettivi profili Instagram, condividendo la preoccupazione per le condizioni del bambino.

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Il racconto di Valentina Riccio

La giovane mamma ha affidato ai social una riflessione sulla difficoltà di trovare la forza di fronte alla sofferenza di un figlio: «Tante volte le parole non bastano. Tante volte ti manca l’aria, ti manca la terra sotto i piedi. Cerchi di essere forte, di non crollare, ma in certe situazioni è davvero difficile. Soprattutto quando si tratta del tuo sangue, della tua vita, di una parte di te. E allora non puoi fare altro che restare in piedi come puoi, ingoiare lacrime e trovare la forza anche quando, dentro, senti di non averne più».

Il messaggio di Antonio Panico

Anche Antonio Panico ha voluto raccontare quanto accaduto, dedicando al figlio un messaggio di amore e incoraggiamento: «Un piccolo imprevisto ci ha portati in ospedale, dove il nostro cucciolo sta combattendo contro un’infezione. È forte e circondato da tanto amore. Mamma e papà ti amano».

Da Temptation Island alla nascita di Salvatore

Il pubblico televisivo ha conosciuto Valentina Riccio e Antonio Panico nell’estate del 2025, quando i due hanno partecipato al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro rapporto, segnato da problemi di fiducia e da una precedente relazione parallela di lui. Nonostante le tensioni vissute nei villaggi, il percorso si era concluso con una proposta di matrimonio durante il falò di confronto finale.

La nascita di Salvatore ha segnato un nuovo capitolo della loro storia. Ora l’attenzione dei due genitori è tutta rivolta al piccolo e alla sua guarigione.