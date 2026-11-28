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Una doppia eliminazione, il ritorno di un volto storico del programma e nuove sfide sulla pista da ballo. Si preannuncia ricca di sorprese la nona puntata di Ballando con le Stelle, in onda questa sera, sabato 28 novembre, alle ore 21.25 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci.

La ventunesima edizione del dance show entra nella sua fase decisiva. Sono nove le coppie ancora in gara, ma due di loro dovranno abbandonare la competizione.

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Roberta Bruzzone ballerina per una notte

Grande attesa per il ritorno di Roberta Bruzzone. La psicologa e criminologa, già opinionista del programma dal 2017 al 2021, tornerà negli studi di Ballando con le Stelle in una veste completamente diversa.

Non più a bordo pista per commentare le esibizioni dei concorrenti, ma protagonista di una performance insieme al maestro Luca Favilla, con il quale si cimenterà in un paso doble.

La partecipazione della criminologa sarà anche l'occasione per presentare “Dentro la truffa”, il nuovo programma di Rai 2 dedicato al fenomeno delle truffe e ai meccanismi attraverso i quali vengono ingannate le vittime.

Doppia eliminazione e l'incognita Ornella Muti

A tenere alta la tensione tra i concorrenti sarà la doppia eliminazione annunciata per questa sera da Milly Carlucci.

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Resta inoltre da sciogliere il nodo relativo alla partecipazione di Ornella Muti, alle prese con problemi di salute che potrebbero impedirle di esibirsi al fianco del maestro Pasquale La Rocca.

Partiranno invece con un importante vantaggio Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. La coppia, vincitrice della scorsa puntata e applaudita dal pubblico e dalla giuria con una standing ovation, potrà beneficiare di un bonus di 20 punti.

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Le nove coppie ancora in gara

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Intanto, le coppie già eliminate continuano ad allenarsi in vista del ripescaggio previsto per la prossima puntata. Si tratta di Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Massimo Ghini e Valentina Fiorini.

La giuria e il tesoretto

A giudicare le esibizioni saranno Carolyn Smith, Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Un ruolo importante sarà affidato al tesoretto, che verrà suddiviso tra Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, con la possibilità di modificare gli equilibri della classifica.

Il pubblico da casa potrà sostenere le proprie coppie preferite attraverso i profili social ufficiali del programma e RaiPlay.

Al via “Ballando con te”

La serata segnerà anche il debutto stagionale di “Ballando con te”, lo spazio riservato ai talenti selezionati durante Ballando on the Road. Nelle prossime tre puntate si sfideranno sei semifinalisti, dai quali emergeranno i tre protagonisti della sfida conclusiva.

L'appuntamento con Ballando con le Stelle è dunque per questa sera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.