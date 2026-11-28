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Si apre un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Pierluigi Diaco e BellaMà. Dopo le testimonianze e i fuorionda diffusi da Selvaggia Lucarelli, il programma pomeridiano di Rai 2 potrebbe essere sospeso per almeno due settimane. Una prospettiva che, secondo le indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano, avrebbe provocato la reazione del conduttore, che sarebbe arrivato a minacciare la risoluzione del contratto con la Rai.

BellaMà, l’indagine interna e l’audit della Rai

La vicenda, esplosa dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, ha assunto una dimensione aziendale l’11 novembre, quando la televisione pubblica ha annunciato l’apertura di un’indagine interna in seguito alla diffusione di registrazioni audio e testimonianze sul clima lavorativo della trasmissione.

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L’obiettivo degli accertamenti, come precisato dalla Rai, è quello di «verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi». Due giorni più tardi, alla luce di ulteriori segnalazioni, l’azienda ha comunicato l’avvio di un audit sulla gestione del programma.

La presunta reazione di Diaco

All’indomani dell’apertura dell’indagine, Pierluigi Diaco aveva assicurato in diretta che avrebbe rispettato le decisioni dei vertici aziendali: «Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare e senza reagire».

Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, l’ipotesi di uno stop cautelativo non sarebbe stata accolta favorevolmente dal presentatore. La possibile sospensione gli sarebbe stata comunicata soltanto negli ultimi giorni, mentre l’audit era ancora in corso. Il tutto in una fase positiva sul fronte degli ascolti, con lo share di giovedì vicino al 7%.

Il sindacato Libersind torna a intervenire

Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il sindacato Libersind, ribadendo la propria fiducia negli accertamenti interni e richiamando l’attenzione sulla necessità di tutelare i lavoratori e i collaboratori della televisione pubblica.

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«Sembra imminente l’annuncio della sospensione del programma Bella Ma’, così come sostenuto anche da parti della stampa», si legge nella nota del sindacato, che aggiunge: «Stiamo sostenendo e proteggendo chi ha avuto il coraggio di aprire uno squarcio in quel velo di silenzi inaccettabili».

Al momento, secondo quanto riportato dalla stampa, la Rai non ha ancora ufficializzato lo stop e il conduttore non ha commentato le indiscrezioni sulla possibile risoluzione del contratto. Resta dunque da attendere l’esito degli accertamenti e le eventuali decisioni dell’azienda sul futuro di BellaMà.