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Si arricchisce di nuovi capitoli il caso che coinvolge Pierluigi Diaco e BellaMà, il programma pomeridiano di Rai 2. Dopo le indiscrezioni pubblicate da Fanpage.it, secondo cui il conduttore avrebbe alzato la voce contro alcuni collaboratori al termine di una diretta, arrivano ulteriori testimonianze sui rapporti professionali all’interno della trasmissione.

A raccoglierle è stata Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha riportato racconti di persone che avrebbero lavorato a stretto contatto con il presentatore. Le ricostruzioni delineano un clima di tensione, ma si tratta di accuse che necessitano di riscontri indipendenti.

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Lo scontro con l’ex regista di BellaMà

Tra gli episodi riportati figura quello relativo a Salvatore Perfetto, ex regista del programma. Secondo Lucarelli, tra lui e il conduttore ci sarebbe stato un acceso confronto via messaggio, legato alla richiesta di prolungare la permanenza di una giovane partecipante nella trasmissione. Alla discussione sarebbe seguita la ricollocazione del regista in un altro incarico.

La giornalista riferisce inoltre di rapporti difficili con Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, che in diverse occasioni avrebbe cercato di mediare, riconducendo le tensioni al «brutto carattere del conduttore».

Il racconto dell’addetta alle pulizie

A far discutere è soprattutto la testimonianza attribuita a un’addetta alle pulizie della Rai. La donna sostiene che Diaco avrebbe utilizzato un secchio collocato all’esterno di un’uscita di emergenza per urinare, lasciando al personale il compito di ripulirlo: «Lui ci faceva la pipì e mi mandavano a pulire, uno schifo».

Altri racconti riferiscono di urla, pianti e momenti di forte disagio tra i collaboratori. Un ex componente dello staff avrebbe inoltre lamentato l’abitudine del presentatore di fumare in loro presenza: «Ci ha sempre fumato in faccia, a tutti. Faceva come gli pareva».

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Il precedente e il caso Alberto Ravagnani

Le testimonianze riportano anche un presunto episodio durante il provino di un diciottenne, al quale il conduttore avrebbe rivolto domande invasive sull’orientamento sessuale. Il racconto si inserisce nel dibattito seguito all’intervista ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, durante la quale le domande sulla sua sfera privata avevano suscitato polemiche.

Le nuove ricostruzioni riportano così l’attenzione sulle condizioni di lavoro dietro le telecamere e sui rapporti tra il conduttore e lo staff. Nel materiale disponibile non sono riportate repliche di Diaco o della Rai alle nuove accuse.