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Cambio di programmazione su Rai2. Oggi, mercoledì 25 novembre, BellaMà lascia spazio a BellaMix, una raccolta dei momenti salienti della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. La variazione del palinsesto arriva mentre cresce l’attenzione sulle verifiche avviate dalla Rai in merito alla gestione del programma.

Le indiscrezioni sul dietro le quinte

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, al termine della diretta di martedì 24 novembre si sarebbe verificato un nuovo episodio di tensione. Il conduttore avrebbe alzato la voce nei confronti delle persone presenti dentro e fuori lo studio. L’indiscrezione arriva dopo la diffusione di alcuni fuori onda da parte di Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse settimane aveva pubblicato anche un filmato su Instagram.

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Sempre secondo la testata, Diaco non dovrebbe presentarsi oggi per la registrazione della puntata. Le ragioni dell’assenza non sono state chiarite ufficialmente.

La scelta di andare avanti

Soltanto lunedì 23 novembre il conduttore aveva proseguito regolarmente il suo lavoro, modificando la scaletta per dare spazio alla testimonianza di una giovane ospite sui disturbi alimentari. Durante la trasmissione aveva richiamato più volte il concetto di «servizio pubblico», senza affrontare la vicenda dei fuori onda o delle verifiche interne.

Il futuro di BellaMà e le verifiche della Rai

Resta aperto il capitolo dell’audit interno disposto dalla Rai il 13 novembre, «a seguito delle segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma». A questo si aggiunge il procedimento avviato dall’Agcom sulla puntata del 3 novembre, durante la quale era stato intervistato Alberto Ravagnani, per verificare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Il cambio di palinsesto di oggi non equivale a una sospensione del programma e, al momento, non risulta un collegamento accertato con i procedimenti in corso. Resta da capire quando BellaMà tornerà con una nuova puntata.