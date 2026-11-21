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Nuove polemiche attorno a Pierluigi Diaco e a BellaMa’, il programma di Rai 2. Dopo le testimonianze raccolte da Fanpage.it sul clima di lavoro dietro le quinte, a riaccendere l’attenzione è un breve filmato diffuso sui social da Selvaggia Lucarelli: pochi secondi nei quali il conduttore appare visibilmente irritato e si rivolge con toni accesi a una persona fuori campo.

Il fuorionda pubblicato da Selvaggia Lucarelli

Nel video Pierluigi Diaco si trova al centro dello studio e alza la voce verso qualcuno che non compare nell’inquadratura. «Non me ne frega un niente!», esclama, prima di aggiungere «Non mi prendi in giro!». La clip è molto breve: non mostra l’inizio dello scambio e non consente di stabilire con certezza il contesto né il destinatario delle parole.

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A rilanciare il filmato è stata Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: «Nuovo materiale sui fuorionda di Pierluigi Diaco e le sue sfuriate. Il tutto mentre la Rai lo manda in onda come se niente fosse». Le immagini si inseriscono nel dibattito nato dopo i racconti pubblicati da Fanpage.it, ma da sole non permettono di ricostruire quanto avvenuto in studio.

Le testimonianze e le tensioni dietro le quinte

Nei giorni scorsi Fanpage.it ha riportato le testimonianze di persone che hanno lavorato al programma e che hanno descritto un ambiente professionale segnato, secondo i loro racconti, da tensioni e frequenti rimproveri. Si tratta di ricostruzioni attribuite alle fonti ascoltate dalla testata, non di circostanze che il breve video possa confermare nella loro interezza.

L’attenzione dell’AgCom sulla puntata del 3 novembre

Un altro fronte riguarda la puntata di BellaMa’ del 3 novembre, durante la quale Pierluigi Diaco ha intervistato Alberto Ravagnani. Al centro delle contestazioni, secondo le notizie riportate, alcune domande di carattere personale e l’insistenza del conduttore anche dopo che l’ospite aveva manifestato disagio e preferito non rispondere.

Sulla vicenda è stata riferita l’apertura di un procedimento da parte dell’AgCom per valutare il rispetto degli obblighi del servizio pubblico. L’avvio di una verifica non equivale all’accertamento di una violazione. Eventuali provvedimenti e sanzioni dipenderanno dall’esito dell’istruttoria e dalle condizioni previste dalla normativa.

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Lo stop alle clip sui canali social di Rai 2

Secondo quanto riportato da Andrea Parrella su Fanpage.it, ai responsabili dei canali social di Rai 2 sarebbe stata data indicazione di sospendere la pubblicazione delle clip di BellaMa’, dopo l’accumularsi di commenti ostili rivolti al conduttore. La notizia è attribuita a fonti interne citate dalla testata e non viene presentata come una comunicazione ufficiale della Rai.

Il programma, nel frattempo, continua ad andare in onda. Tra il filmato rilanciato da Selvaggia Lucarelli, le testimonianze dei lavoratori e gli approfondimenti sulla puntata con Alberto Ravagnani, il caso resta al centro della discussione pubblica. Per chiarire responsabilità e contesto, tuttavia, sarà decisivo distinguere i contenuti documentati dalle accuse e attendere gli eventuali sviluppi ufficiali.