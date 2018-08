A cura della Redazione

Il Savoia giocherà al Giraud, almeno fino a quando non partiranno i lavori di restyling per le Universiadi. E' in sostanza quanto emerso da un incontro tra l'assessore allo Sport, Aldo Ruggiero, del Comune di Torre Annunziata - proprietario dell'impianto - e il diggì del club calcistico, Giovanni Rais.

L'assessore «mi ha assicurato che fino all’inizio dei lavori, potremo regolarmente usufruire del ‘Giraud’ - dice il dirigente biancoscudato -. Tant’è vero che è stata avviata la pratica per ottenere l’agibilità dell’impianto. Voglio, perciò, rassicurare i tifosi che lo stadio cittadino sarà ancora la nostra casa e magari, conoscendo le lentezze burocratiche, ci giocheremo parecchie partite. Anche per questo inizierà a breve la vendita degli abbonamenti per assistere alle gare. Speriamo che il popolo oplontino - conclude Rais - ci sostenga e ci sia vicino, come ha sempre fatto per la maglia biancoscudata. Loro sono di sicuro un valore aggiunto per noi».

Sul versante mercato, c'è da registrare l'ingaggio del centrocampista Manuel Falanga (‘89). Per lui, reduce dalla positiva stagione col Nola in Eccellenza, un ritorno alla corte dei presidenti Annunziata e Mazzamauro, avendo disputato ben cinque stagioni con la maglia dell'Ercolanese. Centrocampista d’interdizione, rimasto legato affettivamente alla società anche nel periodo passato lontano, si è già messo agli ordini dell'allenatore Gigi Squillante, allenandosi col restante gruppo da un paio di giorni. «Un’altra pedina su cui fare affidamento, che porterà in campo grinta e passione», recita un comunicato del club.

