A cura della Redazione

In vendita, a partire dalle ore 12 di mercoledì 26 settembre, il mini abbonamento per assistere alletre gare di Champions del Napoli al San Paolo, contro Liverpool (3 ottobre), PSG (6 novembre) e Stella Rossa (28 novembre).

Il mini abbonamento potrà essere acquistato presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web. Sono attive circa 1.100 ricevitorie in tutta Italia; la lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito www.listicket.com.

Agli abbonati della stagione 2017/2018 verrà garantito il diritto di precedenza sull’acquisto dei mini abbonamenti fino alle ore 23.59 di sabato 29 settembre, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio.

I PREZZI

- Tribuna d’Onore € 370,00 + € 3,00 (prevendita) - acquistabile esclusivamente presso i punti plus

- Tribuna Posillipo € 270,00 + € 3,00 (prevendita)

- Tribuna Nisida € 150,00 + € 3,00 (prevendita)

- Distinti € 110,00 + € 3,00 (prevendita)

- Curve € 60,00 + € 3,00 (prevendita)

Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta. Non sono previsti costi di prevendita per chi acquista on line.

Il biglietto per le singole gare costerà invece:

- Tribuna d’Onore € 200,00 acquistabile esclusivamente presso i punti plus

- Tribuna Posillipo € 140,00

- Tribuna Nisida € 95,00

- Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 5,00 (under 12)

- Distinti € 70,00

- Curve € 40,00