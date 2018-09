A cura della Redazione

Svelati i costi del mini-abbonamento per assistere alle tre gare casalinghe di Champions del Napoli, contro PSG, Liverpool e Stella Rossa. In Curva la tessera costerà 60 euro (in pratica 20 euro a gara), 110 euro per andare nei Distinti, 150 in Nisida, 270 per la Tribuna Posillipo e 370 per quella d'onore.

Ad annunciarlo è il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista rilasciata a Tv Luna.

I tagliandi per le singole gare, invece, costeranno: 40 euro in Curva, 70 nei Distinti, 95 in Tribuna Nisida.

Tornano intanto anche i prezzi popolari per la sfida di campionato del sesto turno, quella contro il Parma di mercoledì 26 settembre: Tribuna Posillipo 40 euro; Tribuna Nisida 30 euro; Tribuna Family Adulto 10 euro - under 12, 5 euro; Distinti 20 euro; Curve 14 euro

