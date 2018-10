A cura della Redazione

Finisce 0-0 il derby tra Gragnano e Savoia. Un punticino per i bianchi di Torre Annunziata non proprio appagante, arrivato in un match - condizionato anche dalle avverse condizioni meteo - in cui gli uomini allenati da Lugi Squillante sono apparsi tutt'altro che brillanti, nonostante la voglia di rivalsa dopo la sconfitta-beffa, con tante di polemiche per l'arbitraggio, col Taranto.

La formazione oplontina non riesce ad avere la meglio di un Gragnano ostico, apparso tutt'altra squadra rispetto a quella affrontata e battuta sonoramente in Coppa Italia (finì 4-0), e che naviga nella parte bassa della classifica del girone H (prima di oggi, 3 punti in sei gare).

Entrambe le compagini chiudono in dieci uomini per le espulsioni nella ripresa di Elefante ed Alvino.

Allo stadio San Michele non c'erano i tifosi torresi, fermati dal Prefetto. La dirigenza del club biancoscudato, per solidarietà e non condividendo la scelta degli organismi istituzionali, non ha assistito alla gara.