A cura della Redazione

La stagione 2024-2025 della Serie A si sta rivelando al rush finale estremamente avvincente, con Inter e Napoli al centro di una lotta serrata per il titolo. La sconfitta dell’Inter in casa del Bologna per 1-0 e la contemporanea vittoria del Napoli in trasferta con in Monza per 0-1, hanno portato le due squadre appaiate al primo posto con 71 punti in classifica,

Inter e Napoli, calendari a confronto

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, la corsa per il titolo è entiusiasmante, anche dopo aver analizzato le quote delle partite di calcio su Betway o su altri bookmaker. Il calendario sembra favorire la squadra di Conte, priva di ulteriori scontri diretti da affrontare. Più impegnativo il finale per Inzaghi, ancora in piena corsa per il triplete.

Calendario Inter

Rispetto al Napoli, l’Inter si trova ad affrontare un calendario decisamente più impegnativo, anche se galvanizzata per la qualificazione alle semifinali della Champions League: ritorno Milan (Coppa Italia), Roma, Barcellona, Verona, Barcellona, Torino, Lazio e Como.

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan è fissato per mercoledì 23 aprile, prima della gara con la Roma e dopo quella disputata, e persa, con il Bologna. Un autentico tour de force, che potrebbe continuare qualora l’Inter proseguisse il suo cammino nelle competizioni.

Calendario Napoli

Il calendario del Napoli appare più agevole, almeno sulla carta.

La prossima partita la squadra partenopea affronterà al Maradona il Torino, prima che l’ex commissario tecnico della Nazionale affronti la trasferta nella "sua" Lecce. A seguire ci sarà la gara interna contro il Genoa, la visita al Tardini per sfidare il Parma e infine l’ultima partita al Fuorigrotta contro il Cagliari.

Contro il Monza si è ripresentato il problema che sta frenando il Napoli in questa fase cruciale della stagione, ovvero la paura di vincere. Sarà fondamentale per Conte concentrarsi sulla tenuta, sia fisica che mentale, dei suoi giocatori per cercare di superare la sua ex squadra e puntare al tricolore.

È innegabile che anche l’Inter in campionato non stia dando il meglio di se stessa, come dimostrato dalla prestazione nel secondo tempo contro il Parma e degli ultimi dieci minuti contro il Bologna. Tuttavia, è il Napoli si trova nella posizione migliore, anche se dovrà alzare il livello delle sue prestazioni se vuole contendere fino all'ultimo i tricolore ai nerazzurri.